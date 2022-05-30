Пентагон: украинские военные при участии США осваивают противокорабельные ракеты "Гарпун"

ЦАМТО, 27 мая. Два десятка украинских военных учатся применять противокорабельные системы "Гарпун", которые им предоставляет Дания.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Он добавил, что США участвуют в их подготовке, которая проходит за пределами Украины.

"Мы... помогаем готовить украинцев к обращению с ракетами береговой обороны теперь, когда датчане собираются передать "Гарпун", пусковые установки "Гарпун" и автомобили... Чуть менее 20 украинцев проходят подготовку прямо сейчас", – сказал он на брифинге для журналистов.

Чиновник добавил, что 419 украинских военных уже обучились обращению с гаубицами М777, еще 20 осваивают беспилотники Phoenix.

На текущий момент Украина, по его словам, получила 85 из 108 выделенных ей гаубиц М777, девять из 11 вертолетов Ми-17, 220 из 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, отмечает агентство.