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ЦАМТО

Пентагон: украинские военные при участии США осваивают противокорабельные ракеты "Гарпун"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 мая. Два десятка украинских военных учатся применять противокорабельные системы "Гарпун", которые им предоставляет Дания.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Он добавил, что США участвуют в их подготовке, которая проходит за пределами Украины.

"Мы... помогаем готовить украинцев к обращению с ракетами береговой обороны теперь, когда датчане собираются передать "Гарпун", пусковые установки "Гарпун" и автомобили... Чуть менее 20 украинцев проходят подготовку прямо сейчас", – сказал он на брифинге для журналистов.

Чиновник добавил, что 419 украинских военных уже обучились обращению с гаубицами М777, еще 20 осваивают беспилотники Phoenix.

На текущий момент Украина, по его словам, получила 85 из 108 выделенных ей гаубиц М777, девять из 11 вертолетов Ми-17, 220 из 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, отмечает агентство.

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Дания
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