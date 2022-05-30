Ка-52 «Аллигатор» – инстинкт охотника

В ходе спецоперации на Украине российские вертолетчики наносят высокоточные удары с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов. Фото Reuters.

Как ударные вертолеты проявили себя в небе Сирии и Украины

Чем дальше продвигаются российские войска в ходе спецоперации на Украине, тем сложнее становится нанесение оперативных ударов по разведанным целям и военным объектам. Артиллерия до них не всегда достает или не успевает накрыть из-за быстрой смены противником мест дислокации. В таких случаях армейская авиация просто незаменима – в том числе вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».

Но, пожалуй, чаще на боевые задания отправляются ударные Ка-52 «Аллигатор». Именно они чаще всего попадают в кадры Минобороны и демонстрируются на ТВ.

Какие задачи стоят перед этой машиной и как она показывает себя в зоне боевых действий?

ЖИВУЧИЙ КАК КРОКОДИЛ

Сразу поясним, что армейская авиация в рамках спецоперации занимается сопровождением колонн, уничтожением бронетехники противника, доставкой десанта и военных грузов, выполняет задачи авиаподдержки подразделений, эвакуации раненых.

Мы не раз видели, как экипажи «Аллигатора» уничтожают ракетами пункты управления противника, бронетехнику, другие цели. Например, боевое применение ударных вертолетов Ка-52 при обеспечении высадки тактического десанта на один из украинских военных аэродромов. Для этого первоначально была проведена работа по ликвидации огневых точек с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и зенитными установками. Также с применением ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 была уничтожена украинская бронетехника, прикрывавшая периметр военного объекта.

Другой пример. Один из вертолетов Ка-52 оказался под интенсивным огнем. По нему было нанесено 18 ударов из ПЗРК и зенитных установок ВСУ. Машина совершила вынужденную посадку. Но экипаж выжил и вступил в бой с украинскими вооруженными формированиями до прибытия второй ударной группы армейской авиации. В итоге украинские отряды были уничтожены.

Это удивительные примеры живучести Ка-52. Если же говорить о тактике, то применение экипажами машин авиационных средств поражения осуществляется, как правило, в парах. Летчики выполняют пуски ракет с дистанции более 5 км, что делает машину практически неуязвимой. Но даже если по ней открывается шквальный огонь, она может дотянуть до аэродрома «на честном слове и одном крыле». Мы не раз были свидетелями кадров, когда изрешеченная машина возвращалась с боевого задания, ремонтировалась в полевых условиях и возвращалась в строй.

Что же это за чудо технической мысли – ударный вертолет Ка-52?

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Ка-52 «Аллигатор» (изделие «800.06», по кодификации НАТО – Hokum B) – это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула».

Вариант корабельного базирования Ка-52К («Катран») может оснащаться более мощным, чем большинство ударных вертолетов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения (КУВ) «Гермес-А» с максимальной дальностью стрельбы 15–20 км.

Прототип Ка-52 впервые появился на авиасалоне МАКС-2005. В 2008 году на авиационном заводе «Прогресс»» было построено еще два опытных вертолета Ка-52. Первый из них совершил полет 27 июня 2008 года. Летные испытания второго, предсерийного, были начаты в октябре 2008-го.

В том же году на «Прогрессе» запущено серийное производство «Аллигаторов». 19 мая 2011 года майор Андрей Волков перегнал первый Ка-52 с завода «Прогресс» на 575-ю базу армейской авиации (аэродром «Черниговка»).

Экипаж состоит из двух человек – что, как вспоминал генеральный конструктор фирмы «Камов» Сергей Михеев, ему посоветовал сделать опытный военный летчик.

Вертолет станет более универсальным и многофункциональным, предсказал он.

И хотя Михеев задумывал Ка-52 с одним пилотом, он решил, что летчик прав. Создал двухместную кабину со схемой расположения членов экипажа рядом. Вертолет сразу обрел функции еще и учебно-тренировочной машины.

Другая идея конструктора заключалась в максимальном бронировании кабины для сбережения жизни летчиков. Прежде это было проблематично, поскольку утяжеляло вес и ухудшало пилотажные свойства машины. Но появление новых композитных материалов позволило решить эту проблему. Более того, ведение огня и управление вертолетом теперь может осуществлять как командир экипажа, так и оператор систем вооружения.

СИСТЕМА КАТАПУЛЬТИРОВАНИЯ

Была решена и проблема катапультирования членов экипажа. Раньше считалось, что оно практически невозможно: даже при наличии отстреливаемого кресла летчик попадал под удар лопастей несущего винта. У пилотов это рождало толику нервозности в работе, поскольку при подбитой машине шансы выжить сводились к нулю.

Еще в середине 1980-х Сергей Михеев применил опытную систему катапультирования на одноместном боевом вертолете Ка-50. Доказать ее эффективность тогда не удалось. Но в КБ имени Камова совместно с разработчиком катапультных систем – предприятием «Звезда» – эта инженерная задача была решена. Что позволило создать систему спасения летчиков, какой прежде нигде и ни у кого в мире не было.

Теперь пилоты могут выбраться из подбитой машины при помощи катапультируемых кресел К-37–800М на высотах от 0 до 4100 м. Каким образом? Вначале срабатывают заряды взрывчатки, размещенные в комлевой части лопастей несущего винта, буквально отрубая их. За долю секунды под воздействием центробежной силы вращающиеся лопасти разлетаются в стороны, освобождая пространство над кабиной пилотов.

И все же основные изменения, на мой взгляд, произошли в пилотажно-навигационном комплексе и системах вооружения.

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

В составе бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) Ка-52 – интегрированный прицельно-пилотажно-навигационный комплекс (ПрПНК) с открытой архитектурой «Аргумент-52». В его состав входит авионика, включающая пять многофункциональных дисплеев (МФД) на приборной доске, плюс один МФД перед левым пилотом. Перед ним же установлен индикатор на лобовом стекле ИЛС-31. Для ночных полетов применяются очки ночного видения третьего поколения разработки НПО «Геофизика-НВ».

В составе ПрПНК имеются соответствующие прицельные и пилотажно-навигационные подсистемы. В качестве круглосуточной поисково-прицельной системы используется гиростабилизированная оптико-электронная ГОЭС-451 производства Уральского оптико-механического завода. Она смонтирована снизу фюзеляжа, перед носовой стойкой шасси и включает телекамеру, тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, датчик системы наведения противотанковых управляемых ракет (ПТУР) – пеленгатор лазерного пятна. А также носовой датчик системы предупреждения о лазерном облучении вертолета.

Многие вертолетчики, освоившие Ка-52, отмечают его «дружелюбный» интерфейс и хорошую эргономику. Сергей Михеев подтверждает, что на это действительно обращалось особое внимание.

«Машина очень насыщена. Кабина достаточно компактная. Эргономика должна работать в этом плане... Поэтому там количество кнопок даже выросло на рукоятках, функций много… Я бы сказал, дружелюбность самой кабины должна помогать пилотам, которые с ней работают», – говорит генеральный конструктор. И это очень важно. Летчик должен полюбить машину, чтобы умело ею владеть.

По словам Михеева, при создании Ка-52 учитывался и успешный опыт «соседей» – КБ «Миля» – по работе над ударным вертолетом Ми-24. В качестве бортовой радиолокационной станции серийных вертолетов Ка-52 используется радиолокационный комплекс переднего обзора FH01 «Арбалет». Антенна и часть модулей его размещены в радиопрозрачном носовом обтекателе. РЛК «Арбалет» миллиметрового диапазона обеспечивает своевременное обнаружение препятствий и выявление целей, помогает летать на предельно малых высотах, в режиме картографирования местности, с возможностью индикации движущихся целей.

ПЛОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

11 февраля 2019 года генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что Министерство обороны РФ утвердило новые технические требования для производства боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». В рамках модернизации предусмотрена установка на серийных Ка-52 цифрового ПрПНК «Аргумент-2000», унифицированного с другими типами вертолетов ОКБ «Камов». Отмечалось, что за счет модернизации крыла увеличилась грузоподъемность машины, а в носовой части появилась новая радиолокационная аппаратура.

В состав прицельно-пилотажно-навигационного комплекса «Аргумент-2000» теперь входят: бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ) «Багет-53»; пилотажно-навигационный комплекс ПНК-73ДМ; круглосуточная обзорно-пилотажная система ТОЭС-520; поисково-прицельная система ГОЭС-451 (сопряжена с РЛК «Арбалет»); сам радиолокационный комплекс «Арбалет»; бортовой комплекс связи БКС-50; комплекс обороны; авионика с применением МФД и нашлемных систем целеуказания и индикации (НСЦИ); двойное управление комплексом.

Новый бортовой комплекс обороны предназначен для обнаружения лазерного облучения вертолета с идентификацией средств наведения и дальнометрии противника. А также для противодействия нацеленным на машину управляемым ракетам с инфракрасными головками самонаведения – и для предупреждения о фактах их пуска.

«Названные конструкторские решения выводят Ка-52 в ряд машин высочайшего уровня, – говорит эксперт в области безопасности полетов, бывший ведущий советник комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности генерал-майор авиации Игорь Семенченко. – Это уникальная многофункциональная машина. Этакий универсальный солдат. У нее новейший прицельно-навигационный комплекс, сильнейшая система РЭБ, что напрямую связано с живучестью. А еще приличная скорость под 300 км/ч и способность работать с высоты 5000 м до предельно малой».

Но нельзя забывать, что у Ка-52 есть еще один козырь: очень мощное вооружение. Боевая нагрузка – 2800 кг, в том числе управляемые ракеты 2×6 ПТУР 9М120–1 «Атака» и ПТРК 9К113У «Штурм-ВУ», лазерная система наведения. Есть и неуправляемые ракеты, бомбы. Практическая дальность полета – 460 км. Динамический потолок – 5500 м.

Есть и другие варианты вооружения Ка-52. Среди них, например, подвижная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 выстрелов. Блоки неуправляемых авиационных ракет калибра 122 и 80 мм. Авиабомбы, пушечные контейнеры, другое вооружение. Управляемые ракеты класса «воздух – воздух» ближнего боя «Игла-В». Высота поражаемых целей – от 10 до 3500 м, дальность пуска – от 800 до 5200 м.

Противотанковый ракетный комплекс «Вихрь» с ракетами 9А4172, имеющими стартовую массу 42 кг и тандемную кумулятивную боевую часть, могут поражать бронированные цели (танки, БМП) на дальности до 8 км и при этом пробивать броню толщиной 900 мм.

В марте 2016 года несколько Ка-52 были переброшены в состав авиационной группы ВКС России в Сирии. Вертолеты работали с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и показали себя с самой лучшей стороны.

Ка-52М – модифицированная версия вертолета, первый полет которого состоялся в августе 2020-го. Доработки включают в себя новый комплекс связи, систему управления огнем, прицельную и навигационную системы, дополнительные топливные баки.

Кроме того, заявлена возможность использования модифицированной версии в качестве носителя новой крылатой ракеты «Изделие 305». А также модернизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, цифровой привод, повысивший точность стрельбы из пушки, новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой, более мощные противообледенительные элементы в лопастях винта, усиленное шасси, светотехническое оборудование на основе светодиодов. Улучшена эргономика и интерьер кабины, в том числе с учетом пилотирования ночью с использованием систем ночного видения.

Глубокой модернизации подвергнется многоканальная прицельная система ГОЭС-451. Также в планах – автоматическое сопряжение машины с комплексом разведки, управления и связи «Стрелец». Это позволит сухопутным войскам в автоматизированном режиме обмениваться информацией с Ка-52М об обстановке на поле боя. А в модификации «Катран» впервые в отечественной и мировой практике ударный вертолет получил крылатые ракеты Х-31 и противокорабельные Х-35.

Испытания опытных образцов Ка-52М планируется завершить к концу 2022 года. Единственное, чего не хватает в полной мере – так это летчиков. Так считает президент коллегии военных экспертов России генерал-майор Александр Владимиров. Это поправимо, но потребует немалого времени и средств на подготовку. Конечно, это задание на завтра, но начинать работать над ним надо уже сегодня.

Что касается вертолета, то он и дальше будет совершенствоваться. А значит, летать выше, дальше, быстрее. Этот лозунг российской авиации с императорских времен актуален и сегодня.

Николай Поросков

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель.