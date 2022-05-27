Перспективная российская орбитальная станция будет автоматической - Рогозин

Экипаж будет посещать станцию для доставки и установки полезной нагрузки

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Научно-технический совет "Роскосмоса" принял решение сделать новую российскую орбитальную станцию автоматической, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

17 мая Рогозин сообщил, что решение о конфигурации новой станции будет принято к третьему кварталу 2023 года.

"Обсуждается вариант, будет ли это совершенно новая станция, или "сменщицу" пристроят к МКС, а потом отстыкуют", - отметил он.

По его словам, при принятии решения будет учитываться, в том числе, и позиция Президиума научно-технического совета Роскосмоса и Совета РАН по космосу, заседание которого должно пройти 26 мая.

Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым полетам Сергей Крикалев отметил, что возможность отстыковки российского сегмента МКС отработают на коммерческих модулях.

"Сейчас наши американские партнеры предлагают возможность стыковки, в том числе коммерческих модулей, и использование их как тестовой платформы для испытаний: если все пойдет нормально, значит, модуль сможет либо работать в составе станции, либо отстыковываться", - сказал Крикалев в интервью газете "Известия".

"Важно услышать доводы инженеров, техников, ученых, научно-технических советов. Окончательное решение зависит от приоритетов, которые мы выберем", - пояснил он.