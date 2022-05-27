Макрон убеждал Эрдогана не препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО - Елисейский дворец

Париж. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре в четверг по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его "уважать суверенный выбор" Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент республики подчеркнул важность того, чтобы уважался суверенный выбор этих двух стран, являющийся результатом демократического процесса и состоявшийся как реакция на развитие их среды безопасности", - цитирует издание коммюнике президентской канцелярии.