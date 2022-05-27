Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - РФ после завершения операции на Украине нарастит закупки в рамках гособоронзаказа, это позволит восполнить запасы ракет и другого оружия, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Госзаказ объективно должен вырасти сейчас. Вы понимаете, это связано с завершением специальной военной операции. Я думаю, здесь нет особого секрета, надо будет восполнять все необходимые боеприпасы, ракеты и все вооружение, военную технику, которая пострадает в этом конфликте для того, чтобы на заданном уровне держать обороноспособность нашей страны", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" ( ВГТРК).

Оборонно-промышленный комплекс РФ в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах, запасы есть, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" Борисов.

"Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объёмах", - сказал Борисов.

"Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи", - заявлял зампред правительства.