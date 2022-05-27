Армения запустила свой первый спутник — на ракете SpaceX

Аппарат запустили с мыса Канаверал в США, а выводила его в космос ракета Falcon 9. По словам Никола Пашиняна, подготовка к этой миссии шла в обстановке секретности.

Ракета компании SpaceX стартовала 25 мая, в 22:35 по ереванскому времени, с мыса Канаверал в США. Среди 59 выведенных на орбиту спутников был и первый космический спутник Армении. Он создан в результате сотрудничества армянского государственного ЗАО «Геокосмос» и испанской компании Santlantis.

По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, среди последующих целей Армении в этой области — локализация космических технологий и производство компонентов оборудования космического назначения внутри страны. До конца 2022 года там создадут центр управления космической деятельности. На первом этапе он будет управлять работой спутника и обработкой полученных им снимков.

Сами снимки понадобятся для охраны границ, предупреждения и управления чрезвычайными ситуациями, а также для защиты окружающей среды, включая мониторинг изменений климата, и строительства (в том числе дорожного).

Запущенный спутник относительно невелик, но позволяет получать снимки Земли в относительно высоком разрешении Источник изображения: Sputnik Армения

О технических особенностях спутника известно не так много. Власти республики сотрудничали в его создании с испанской компанией Satlantis, которая обычно занимается небольшими спутниками. Визуально опубликованные в СМИ фото указывают на то, что первый армянский спутник, скорее всего, принадлежит к линейке iSIM-90. Он соответствует формату 16U CubeSat с ориентировочной массой запускаемого блока до 17,9 килограмма (сами инструменты спутника весят заметно меньше).

Такие спутники обычно специализируются на наблюдениях земной поверхности. Полоса, в которой iSIM-90 видит то, над чем пролетает, имеет ширину до 26 километров (при высоте орбиты в 500 километров). Их разрешение может достигать 1,26 метра, что позволяет получать довольно детальные карты поверхности.

©Sputnik Армения

При запуске Falcon 9, выводившей спутник на орбиту, присутствовали министр высокотехнологичной промышленности республики Роберт Хачатрян и посол в США Лилит Макунц. Все решения в этой сфере принимали в режиме секретности — вероятно, в связи с традиционно напряженными отношениями между Ереваном и Баку.

«Этим Армения входит в эру космической деятельности, и мы надеемся, что наши богатые традиции в этой сфере (космическая научно-производственная сфера) будут восстановлены», — прокомментировал запуск Никол Пашинян.

Совбез Армении и Министерство высокотехнологичной промышленности уже разработали закон «О космической деятельности», который одобрил парламент. Цель — стимулирование развития космической сферы в стране. Лицензированным компаниям, работающим в ней, предоставят налоговые льготы.