Войти
Военное обозрение

Посол ЛНР в РФ рассказал о примерно 8000 украинских военных, находящихся в плену

72
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в ходе беседы с российским телеведущим Владимиром Соловьевым рассказал о постоянно увеличивающемся количестве украинских военнопленных. С его слов, на территории ЛДНР уже находится порядка 8 тысяч солдат ВСУ и нацбатальонов, сдавшихся в плен союзным войскам.

В эфире телеканала Соловьев Live дипломат выразил мнение, что потери ВСУ в дальнейшем будут только расти. Это связано, в первую очередь, с плохой подготовкой прибывающих на фронт подразделений.

Последние состоят в основном из мобилизованных граждан Украины, многие из которых никогда в жизни не держали в руках оружия. Также на Донбасс отправляют, так называемую, тероборону, бойцам которой изначально обещали, что они будут охранять города и блокпосты, но никак не воевать на фронте. Стоит ли говорить об их морально-психологическом состоянии.

Мирошник добавил, что сейчас идет стремительное продвижение союзных сил в сторону Славянска и Краматорска. Также ведутся активные боевые действия в районе Северодонецко-Лисичанской агломерации. В плен ежедневно сдаются сотни украинских военных, очень много у ВСУ и погибших. Войска РФ и ЛДНР захватывают все больше укрепрайонов. В дальнейшем, по мнению дипломата, данные показатели будут расти в геометрической прогрессии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
09.05.2022
Новейшие вездеходы "Торнадо-У" задействовали в спецоперации на Украине
11.02.2022
От Бреста до Владивостока
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
10.01.2019
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
08.12.2017
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
06.11.2013
НАТО переходит в кибернаступление на учениях Steadfast Jazz - 2013
18.12.2008
"Когда объединяются сильные, они становятся сильнее".
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 01:26
  • 26819
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.05 00:45
  • 43
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 26.05 22:54
  • 61
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 26.05 22:13
  • 10
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 26.05 22:08
  • 2
Источник: силы Средиземноморской эскадры РФ следят за учениями НАТО "Щит Нептуна - 2022"
  • 26.05 21:57
  • 2
«В военкоматах нет отбоя от желающих". В России разрешат служить по контракту до 65 лет
  • 26.05 18:03
  • 1
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 26.05 17:33
  • 1
Российские «Подсолнухи» смогут прикрыть акваторию Черного моря
  • 26.05 17:28
  • 1
Украина получила партию ударных вертолётов советского производства Ми-24 из наличия ВС Чехии
  • 26.05 17:17
  • 1
Российские войска уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье
  • 26.05 16:55
  • 1
В России к 2023 году появится технология создания твердосплавного инструмента для ОПК
  • 26.05 13:18
  • 18
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 26.05 06:10
  • 4
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 26.05 06:07
  • 3
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов