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Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в ходе беседы с российским телеведущим Владимиром Соловьевым рассказал о постоянно увеличивающемся количестве украинских военнопленных. С его слов, на территории ЛДНР уже находится порядка 8 тысяч солдат ВСУ и нацбатальонов, сдавшихся в плен союзным войскам.

В эфире телеканала Соловьев Live дипломат выразил мнение, что потери ВСУ в дальнейшем будут только расти. Это связано, в первую очередь, с плохой подготовкой прибывающих на фронт подразделений.

Последние состоят в основном из мобилизованных граждан Украины, многие из которых никогда в жизни не держали в руках оружия. Также на Донбасс отправляют, так называемую, тероборону, бойцам которой изначально обещали, что они будут охранять города и блокпосты, но никак не воевать на фронте. Стоит ли говорить об их морально-психологическом состоянии.

Мирошник добавил, что сейчас идет стремительное продвижение союзных сил в сторону Славянска и Краматорска. Также ведутся активные боевые действия в районе Северодонецко-Лисичанской агломерации. В плен ежедневно сдаются сотни украинских военных, очень много у ВСУ и погибших. Войска РФ и ЛДНР захватывают все больше укрепрайонов. В дальнейшем, по мнению дипломата, данные показатели будут расти в геометрической прогрессии.