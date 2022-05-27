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Военное обозрение

Немецкое информагентство: Страны НАТО «неформально» договорились не поставлять на Украину некоторые виды вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

Крупнейшее немецкое информационное агентство DPA сообщает, что между странами, входящими в НАТО, существует «неформальная» договоренность о невозможности поставки на Украину некоторых видов вооружений и военной техники. Члены альянса опасаются, что предоставление Киеву, например, танков и боевых самолетов может быть расценено Москвой как прямое вмешательство НАТО в российско-украинский конфликт. В этом случае, как и предупреждал президент России Владимир Путин, может последовать незамедлительный ответный удар уже по западным странам.

Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму

— приводит DPA слова источника из НАТО.

Такую позицию, как считают в агентстве, подтверждает отказ Польши от поставок Киеву истребителей советского производства МиГ-29. Существованием неформального ограничения на предоставление тяжелой техники можно объяснить и затягивание руководством Германии решения вопроса по поставке на Украину танков Leopard.

В то же время в НАТО считают, что каждая страна, входящая в альянс, вправе самостоятельно принимать решения о предоставлении военной помощи киевскому режиму. Но страны-участницы опасаются, что в такой ситуации Россия может объявить войну отдельным государствам, наиболее активно снабжающим оружием Украину. И не факт, что остальные партнеры по военному блоку поддержат в этом случае виновника конфликта с Москвой.

На Западе опасаются, что «непредсказуемость» Путина и его окружения может в любой момент привести к тому, что Москва перестанет закрывать глаза на беспрецедентную военную поддержку Украины. И тогда европейским странам придется по-одиночке отвечать за свои антироссийские действия.

Так, например, накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем телеграм-канале видеозапись, в которой открыто пообещал Польше, что если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет».

Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду

— как всегда, резко и откровенно высказался Кадыров.

В такой ситуации европейские лидеры из антироссийского блока вынуждены просчитывать все риски, связанные с поддержкой Украины. И поэтому пока воздерживаются от предоставления Киеву некоторых видов вооружения. Хотя, как пишет DPA, ситуация может измениться и «нельзя исключать, что в какой-то момент в Украину поступят и западные танки и истребители».

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
Проекты
NATO
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