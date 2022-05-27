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Интерфакс-АВН

В "Ростехе" создали улучшенное оптоволокно для нового поколения бортовых сетей связи на транспорте

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Разработка будет использоваться в метро, ж/д поездах, авиации и космосе

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Швабе" (входит в "Ростех") создали опытный образец кварцевого оптоволокна для скоростной передачи данных в "агрессивной" окружающей среде, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Продукт по своим характеристикам превосходит медножильные кабели по целому ряду параметров. В их числе - малый вес, удобство монтажа, невосприимчивость к электромагнитным помехам, увеличенная полоса пропускания. Эти особенности позволяют создавать на основе нашей разработки бортовые и промышленные сети связи нового поколения", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, слова которого процитировали в пресс-службе.

По данным госкорпорации, новый тип материала предназначен для скоростной передачи данных, он устойчив к вибрациям и загрязнениям разъемов, поэтому может быть использован в кабельных системах связи воздушного, морского и железнодорожного транспорта.

"Разработка будет применяться в составе бортовых кабельных систем передачи данных различного назначения. Например, в оборудовании, выполняющем трансфер мультимедийного трафика и команд управления в реальном времени, систем телеметрии, телемеханики и диспетчеризации. Новое волокно может быть использовано в воздушных судах, космических аппаратах, железнодорожных локомотивах, пассажирских и грузовых составах, в метро", - сказали в "Ростехе".

"Новый класс волоконных световодов предназначен для использования в "компактных" сетях передачи данных, используемых, в том числе, в условиях агрессивной окружающей среды. Мы изготовили пилотную партию оптических волокон, образцы прошли серию тестов, продемонстрировав способность передавать данные со скоростью 10 Гбит/с на дистанции до 300 метров", - сообщил гендиректор "Научно-производственного объединения Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (НПО ГОИ, в составе "Швабе") Константин Дукельский.

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Россия
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