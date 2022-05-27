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Военное обозрение

«Немецкая помощь уже на пути к нам» - посол Украины в ФРГ фотографией с улиткой позволил очередной выпад в адрес Берлина

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник продолжает позволять себе откровенно вызывающие слова и поступки в адрес немецких властей и Германии в целом. Напомним, что ранее Мельник многократно критиковал Берлин по разным поводам, а не так давно дошло до того, что он опубликовал пост, в котором назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за его отказ посетить Киев после отказа Зеленским принять там президента ФРГ Штайнмайера. Все эти выпады Мельника официальный Берлин оставляет без ответа.

Но, складывается впечатление, что украинский посол делает всё, чтобы власти Германии ответили, причём ответили жёстко – как минимум по его персоне.

Так, Мельник позволил себе очередную оскорбительную публикацию в социальной сети. Он опубликовал улитку, которая «перевозит» один патрон. При этом фото украинский посол снабдил язвительным комментарием:

Немецкая помощь уже на пути к нам.

Таким образом посол Украины в Берлине говорит о том, что обещания немецких властей расходятся с реалиями. Новая вызывающая публикация Мельника сделана после того, как его непосредственный начальник – глава украинского МИД Дмитрий Кулеба – позволил себе буквально разругаться с министром обороны Германии из-за промедления в поставках самоходных зенитных установок «Гепард». Тогда Кулеба обвинил власти ФРГ в том, что они дают обещания, которые сами не выполняют.

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Страны
Германия
Украина
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