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ТАСС

Источник: силы Средиземноморской эскадры РФ следят за учениями НАТО "Щит Нептуна - 2022"

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Учения Черноморского флота в Черном море
Учения Черноморского флота в Черном море.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Силы и средства Средиземноморской эскадры ВМФ России, в которой представлены главным образом корабли и суда Черноморского флота (ЧФ), следят за учениями НАТО в Средиземном море "Щит Нептуна - 2022" с участием американского авианосца Harry S. Truman. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в военно-морской сфере.

"Силы и средства постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море привлечены к слежению за учениями НАТО "Щит Нептуна - 2022", проходящими с 17 мая к северу от ливийского города Бенгази", - сказал он.

По его оценке, эти задачи могут решать один из средних разведывательных кораблей, а также подводные лодки ЧФ, находящиеся в составе Средиземноморской эскадры. Собеседник агентства также расценил эти учения, хотя они проходят относительно далеко от Черного моря и были спланированы заранее, как "демонстрацию силы со стороны НАТО в связи с российской военной операцией на Украине".

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Учения "Щит Нептуна - 2022" продлятся до 31 мая. В маневрах участвуют, в частности, корабли ВМС Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Румынии, США, Турции и Франции.

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