Испытания ракет в КНДР лишь способствуют международной напряженности, необходима дипломатия - ООН

Нью-Йорк (ООН). 25 мая. ИНТЕРФАКС - Недавние пуски трех баллистических ракет со стороны КНДР увеличивают региональную и международную напряженность, для поддержания мира необходимы дипломатические контакты, заявил в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Пуски этих трех ракет лишь способствуют региональной и международной напряженности. (...) Генсек призывает КНДР полностью выполнять международные обязательства в соответствии со всеми актуальными резолюциями Совета Безопасности", - заявил Дюжаррик на брифинге.
Он подчеркнул, что только дипломатическое взаимодействие может привести к поддержанию мира и полной денуклеаризации корейского полуострова.
КНДР ранее в среду осуществила пуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из них - межконтинентальная.