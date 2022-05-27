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Интерфакс-АВН

Испытания ракет в КНДР лишь способствуют международной напряженности, необходима дипломатия - ООН

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Хвасон-8
Запуск новой cеверокорейской баллистической ракеты "Хвасон-8" (Hwasong 8), впервые в КНДР использующей ампулизированное хранение жидкого топлива и оснащенной управляемой планирующей отделяемой гиперзвуковой боевой частью, 28.09.2021.
Источник изображения: ЦТАК

Нью-Йорк (ООН). 25 мая. ИНТЕРФАКС - Недавние пуски трех баллистических ракет со стороны КНДР увеличивают региональную и международную напряженность, для поддержания мира необходимы дипломатические контакты, заявил в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Пуски этих трех ракет лишь способствуют региональной и международной напряженности. (...) Генсек призывает КНДР полностью выполнять международные обязательства в соответствии со всеми актуальными резолюциями Совета Безопасности", - заявил Дюжаррик на брифинге.

Он подчеркнул, что только дипломатическое взаимодействие может привести к поддержанию мира и полной денуклеаризации корейского полуострова.

КНДР ранее в среду осуществила пуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из них - межконтинентальная.

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Страны
КНДР
Япония
Компании
ООН
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