Ученые опасаются, что программа Пентагона «Насекомые-союзники» может быть использована в качестве биологического оружия

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Конфликт между Россией и Украиной наряду с изменением климата, загрязнением окружающей среды, а также другими угрозами ведет к глобальному продовольственному кризису. В обозримом будущем проблемы с продовольствием могут стать постоянным явлением в мире, а потенциальные «войны за урожай» уже сегодня вызывают озабоченность у мирового сообщества.

Якобы для спасения человечества от «голодной смерти» Пентагон еще с 2016 года проводит исследования, направленные на использование насекомых для передачи растениям вирусов, способных изменить геном целевых культур и сделать их более стойкими к засухе, наводнениям и прочим факторам, негативно влияющим на урожай. Программа, которую реализует Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), получила название «Насекомые-союзники».

Основной вопрос, почему вопросами продовольственной безопасности вдруг озаботились именно в военном ведомстве США, а не, например, в сельскохозяйственных ведомствах той же страны...

На соответствующие исследования было выделено 45 млн. долларов. Первый эксперимент, в котором участвовали ростки кукурузы и томатов, а также мигрирующие виды насекомых, включая цикад, белокрылок и тлю, был проведен в 2017 году.

В то же время, несмотря на заверения представителей Пентагона о важности и «полезности» программы «Насекомые-союзники», у многих экспертов она вызывает серьезные опасения.

Почему они используют насекомых в качестве переносчиков? Почему США строят биолаборатории рядом с другими странами, такими как Россия? Не станет ли программа причиной голода, если что-то пойдет не так? Это лишь часть вопросов, которые задают ученые. Среди них - учёные из НИИ Китая.

Более того, многие специалисты сомневаются в «благих намерениях» DARPA и допускают, что в дальнейшем США смогут использовать насекомых в качестве биологического оружия.

В случае успеха этот метод может быть использован злоумышленниками для распространения болезней практически на любые виды сельскохозяйственных культур и уничтожения урожая

- говорится в статье для журнала Американской ассоциации содействия развитию науки.

О том, что на базе программы «Насекомые-союзники» может вестись разработка биологического оружия, предположили и в немецком институте Макса Планка.

В обзоре, опубликованном в январе текущего года «Обществом токсикологии и химии окружающей среды», ученые отметили, что заражение генетически модифицированным вирусом сельскохозяйственных растений в полевых условиях с использованием видоизмененных насекомых-переносчиков представляет огромный риск и может повлечь серьезные последствия.

Наконец, эксперт из Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук Чжан Цзе пояснил, что крайне опасно превращать насекомое в биологическое оружие, потому что до сих пор вирусы в сельскохозяйственных культурах было очень трудно контролировать. С его слов, как только у зараженной культуры появляются симптомы, ее почти невозможно спасти.