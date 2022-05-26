Скандинавы – в НАТО. А Грузия останется за бортом

Ускорит ли вступление Грузии в НАТО заявка Финляндии и Швеции?

Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, похоже, произойдет вопреки позиции России по дальнейшему расширению НАТО, пишет Eurasianet.org. Автор статьи высказывает мнение, что Украина и Грузия едва ли смогут повторить путь скандинавских стран.

Нини Габритчидзе (Nini Gabritchidze)

В то время как Швеция и Финляндия стремительно продвигаются по пути к членству в НАТО, грузины, которые уже более десяти лет добиваются вступления в альянс, наблюдают за этим процессом со смешанными чувствами.

Присоединение двух скандинавских государств к блоку, похоже, произойдет вопреки так называемому "российскому вето" на дальнейшее расширение НАТО к границам России. Есть мнение, что в результате лед может тронуться и для Грузии и Украины, пребывающих в подвешенном состоянии с тех пор, как им впервые пообещали членство в НАТО в 2008 году.

Но некоторые пессимистично настроенные грузины опасаются, что для НАТО нынешнего раунда расширения будет достаточно, и Грузия вновь останется за бортом.

Для грузин принятие в НАТО скандинавских стран – это "радость с примесью горечи", считает директор аналитического центра "Грузинский институт политики" Корнелий Какачия. "С одной стороны, радует, что НАТО продолжает проводить политику открытых дверей. Для Грузии это хорошо, как и то, что Россия не может этому воспрепятствовать, – сказал Eurasianet.org Какачия. – Это можно рассматривать как возможность для Грузии, но также есть вероятность, что произойдет обратное: НАТО может удовольствоваться существующим положением дел и потерять интерес к дальнейшему расширению". Ключевым фактором, по его словам, будет исход конфликта на Украине.

Спецоперация России на Украине послужила толчком для Швеции и Финляндии отказаться от своей давней политики нейтралитета и постучаться в двери НАТО. 18 мая обе страны подали заявки и получили обнадеживающие сигналы со стороны альянса о возможности быстрого вступления.

Грузия, напротив, уже много лет томится в ожидании с тех пор, как в 2008 году альянс сделал заявление о том, что Грузия и Украина "станут членами НАТО".

Несмотря на неоднократные заверения со стороны НАТО в приверженности выполнению своего обещания, заметного продвижения в вопросе не наблюдалось, и Грузия до сих пор не получила официального Плана действий по членству, выполнение которого заканчивается вступлением в альянс.

И сейчас, когда альянс готовится к июньскому саммиту в Мадриде, где государства-члены должны принять документ, определяющий основные направления деятельности на ближайшие 10 лет, вопрос о присоединении Грузии, похоже, вновь не будет включен в повестку дня.

В течение многих лет американские и европейские официальные лица заявляли, что Грузия технически готова к вступлению в альянс. НАТО активно сотрудничает с Тбилиси: альянс помогает Грузии наращивать военный и оборонный потенциал, а Грузия в свою очередь вносит вклад в возглавляемые НАТО международные миссии и регулярно участвует в военных учениях совместно с союзными странами.

Но процессу присоединения препятствует продолжающийся открытый конфликт между Грузией и Россией, которая разместила около 10 тысяч военнослужащих в двух отколовшихся регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Многие входящие в НАТО европейские страны выразили обеспокоенность по поводу приема нового члена, пребывающего в таком состоянии.

В январе, когда появились первые признаки надвигающегося конфликта на Украине, высокопоставленный немецкий военный чиновник еще раз озвучил скептическое отношение многих стран-членов НАТО к вступлению Грузии в альянс.

"Грузия хочет стать членом НАТО, – сказал вице-адмирал ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах на мероприятии в Индии. – Отвечает ли она критериям для вступления? Да, да, отвечает. Но разумно ли ее принимать в состав? Нет, не разумно, не разумно".

Шёнбах был вынужден уйти в отставку из-за своих высказываний (аналогичный аргумент он приводил и в отношении Украины), но оптимистически настроенные грузины отметили положительные моменты в его комментариях относительно Грузии.

Шёнбах "говорит, что Грузия фактически готова к членству в НАТО? и для вступления в него ей осталось только получить одобрение со стороны Запада", – сказал в интервью Общественному телевидению Грузии заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Георгий Хелашвили.

Некоторые сторонники вступления Грузии в НАТО предложили формулу, по которой страна может быть принята, но при этом главное положение договора НАТО – Статья №5, обязывающая членов альянса встать на защиту друг друга в случае внешней агрессии – будет распространяться только на территорию, находящуюся ныне под контролем Тбилиси.

"Грузия отвечает почти всем критериям, чтобы стать членом НАТО, – сказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в 2019 году. – Я думаю, чтобы выйти из этого тупика, вам следует обсудить внутри Грузии вопрос о том, примете ли вы договоренность, согласно которой Статья №5 будет распространяться только на территорию, находящиеся под полным суверенным контролем Грузии".

Опросы подтверждают, что грузины в подавляющем большинстве поддерживают вступление в альянс. Но годы ожидания привели к некоторому разочарованию грузин, у которых возникло ощущение, что они топчутся у якобы открытых дверей НАТО.

"Прошло достаточно времени [с 2008 года], чтобы начать выполнять обещание, – сказала в январе экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели. – Самой простой, понятной и правильной реакцией на шантаж России было бы не давать новых обещаний, а выполнить старые".

Однако возникшее у Грузии ощущение, что она осталась в стороне от нынешнего раунда расширения НАТО, уравновешивается тем, что альянс ставит под сомнение демократические устои этой страны – вопрос, который не возникает при вступлении Швеции и Финляндии.

Хавьер Коломина, специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии, посетил Тбилиси в конце апреля. Он сказал, что альянс добивается от грузинских властей проведения дополнительных реформ, касающихся судебной и избирательной систем, а также сферы безопасности.

"Мы обеспокоены уровнем реализации реформ, о которых мы просим", – сказал Коломина, отметив, что темпы реформ "значительно замедлились в течение последнего года или полутора лет".

То, насколько щепетильными являются вопросы демократизации и членства в НАТО, стало очевидно во время состоявшегося 18 мая визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель. После внезапной отмены запланированной встречи между Гарибашвили и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом некоторые представители политической оппозиции предположили худшее, связав отмену встречи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии и тем, что они расценивают как политику умиротворения Кремля в конфликте с Украиной.

Но встреча все же состоялась в тот же день без каких-либо объяснений.