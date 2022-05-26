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Военное обозрение

Глава совета Запорожской администрации: Будущее Запорожья - только в составе России

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Источник изображения: topwar.ru

Просматривается будущее освобождённых от киевского режима регионов. Ранее власти Херсонской области отметили, что связывают её будущее исключительно с Россией и что речи о существовании в формате независимой республики не идёт. Аналогичное заявлении сделано главой совета ВГА (военно-гражданской администрации) Запорожской области Владимиром Роговым.

В интервью службе информации РИА Новости Владимир Рогов отметил, что у Запорожской области может быть только одно будущее – в составе России, в качестве полноценного субъекта федерации.

Рогов добавил, что ни о какой Запорожской Народной Республике речи не идёт – только в составе России, как это было ранее на протяжении веков.

По словам главы совета ВГА Запорожской области, регион «был передовым регионом Российской империи»:

Население Запорожья всегда было абсолютно русским по своей ментальности, именно поэтому для полной адаптации понадобятся считанные месяцы.

По словам Рогова, большинство запорожцев выступает за Россию.

Напомним, что к настоящему моменту от войск киевского режима освобождены такие запорожские города как Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Приморск, Токмак, Розовка и ряд других. Общие территории региона, которые находятся под контролем России, составляют по площади около двух третей. Над ними подняты флаги Российской Федерации. Владимир Рогов добавил, что пока не освобождён областной центр. По его словам, всё идёт к тому, что и сам город Запорожье будет освобождён от украинских националистов.

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Страны
Россия
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