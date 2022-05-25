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Интерфакс-АВН

Канада направит Украине еще 20 тыс. артиллерийских снарядов - СМИ

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Источник изображения: topwar.ru

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Оттава отправит Украине дополнительно 20 тыс. артиллерийских снарядов, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на заявление главы Минобороны Канады Аниты Ананд.

"Согласно заявлению, боеприпасы, приобретенные у США за $98 млн, будут использовать для гаубиц M777, отправленных на Украину Канадой и другими союзниками", - отмечают СМИ.

Они напоминают, что ранее Канада предоставила украинской стороне спутниковые снимки высокого разрешения, восемь бронированных средств передвижения, десятки камер для беспилотников, пулеметы, пистолеты, карабины, бронежилеты.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Компании
M777
Проекты
БПЛА
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