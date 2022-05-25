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Доля гражданской продукции на Казанском пороховом заводе превысила 40%

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Казанский пороховой завод.

Предприятие планирует довести диверсификацию до 50% к 2030 году

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Доля гражданской продукции на Казанском пороховом заводе превысила 40%. Перед заводом стоит задача достигнуть показателя в 50%, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор предприятия Александр Лившиц.

"Мы стараемся переходить, конечно, на гражданскую продукцию. То есть, задачу, которую поставил президент Владимир Владимирович Путин, мы от нее не отходим. И наша задача - 50 на 50, никто ее не отменял. Поэтому, конечно, мы стараемся увеличить долю гражданской продукции. <...> Сейчас она доходит до 40 с лишним процентов", - сказал Лившиц.

Он отметил, что предприятие стремится достигнуть показателя в 50% по доле выпускаемой гражданской продукции к сроку, поставленному президентом.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу довести долю гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе до 30% к 2025 году и до 50% - к 2030-му. В октябре 2021 года глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что только пять из 27 оборонных предприятий в Татарстане довели диверсификацию до 30%.


О заводе

Федеральное казенное предприятие "Казанский Государственный Казенный пороховой завод" - головное предприятие РФ по изготовлению широко спектра продукции оборонного и гражданского назначения. К основной продукции относятся пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, пороха для спортивных и охотничьих патронов. 12 апреля 2022 года Казанскому пороховому заводу было присвоено республиканское звание "Предприятие трудовой доблести".

В 2019 году сообщалось, что в Казани будет осуществляться поэтапное сворачивание опасных производств. При этом отмечалось, что речь не идет о возможной консервации предприятия.

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Страны
Россия
Компании
КГКПЗ
Персоны
Путин Владимир
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