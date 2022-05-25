Войти
Интерфакс-АВН

Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ

249
0
0
Морской порт в Мариуполе
Морской порт в Мариуполе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные завершили разминирование подходов к порту Мариуполя и его акватории.

"Специалистами Черноморского флота и инженерных войск завершено разминирование территории Мариупольского порта", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь. Проведено освобождение подходных каналов и внутренних акваторий от затонувших судов и других навигационных препятствий, а также демилитаризация порта", - сообщило Минобороны.

По его данным, обследовано более 1,5 млн кв. м. акватории, 18 причалов и 32 судна.

В сообщении Минобороны говорится, что в порту Мариуполь обследовано 134 сооружения, обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов.

По данным Минобороны РФ, специалисты Черноморского флота из фарватера порта Мариуполь осуществили транспортировку украинского пограничного сторожевого корабля, который был затоплен украинскими военными.

"Осуществлен подъем двух плавучих кранов. Также российские саперные подразделения осуществили разминирование от взрывоопасных предметов участка побережья Азовского моря, прилегающих к морскому порту Мариуполя", - говорится в сообщении.

"Саперами обследовано уже более 50 километров побережья Азовского моря, где обезврежено более 300 различных боеприпасов", - отметили в оборонном ведомстве.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
28.03.2022
Российский флот готовился к крупному сражению с Западом
11.03.2022
Украинский Генштаб подтвердил наращивание концентрации ВС РФ под Николаевом и выход к южным границам Харьковской области
11.03.2022
Флагман лег на дно
29.06.2020
Реактивная артиллерия будущего
19.01.2018
Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму
29.10.2014
Не все – образцы
19.08.2008
Украинские РЛС теперь послужат небу над Европой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов