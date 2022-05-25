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Военное обозрение

В Киеве заявили о якобы принятом США решении по поставкам на Украину дальнобойных РСЗО M270 MLRS

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставят Украине РСЗО большой дальности, но не сейчас, а в июле. Такую информацию распространяют украинские ТГ-каналы и подконтрольные Зеленскому СМИ. Сообщается, что американцы якобы пообещали передать украинской армии некоторое количество ракетных систем залпового огня M270 MLRS.

Распространяемая Киевом информация о возможной поставке РСЗО M270 MLRS ничем не подтверждена, США по этому поводу хранят молчание, хотя поставки любого оружия на Украину заранее анонсируют, как бы предупреждая Россию, с чем ей придется столкнуться при ведении боевых действий против ВСУ.

США ранее сообщали о планах поставить дальнобойные РСЗО на Украину, однако окончательного решения по данному поводу принято не было. Вчерашняя виртуальная встреча министров обороны стран НАТО прошла под знаком поставок вооружения на Украину, было принято множество решений по тем или иным видам вооружения, включая противокорабельные ракеты Harpoon, САУ, танки и БМП-БТР. Но вот никакой информации по РСЗО не было. А буквально несколько дней назад американская пресса сообщила, что администрация Байдена категорически против проставок на Украину дальнобойных РСЗО, опасаясь их применения по территории России.

Таким образом, вопрос поставок M270 MLRS на Украину завис в воздухе, возможно, что Киев выдает желаемое за действительное. Впрочем, до июля осталось не так уж и много.

M270 MLRS – универсальные ракетные установки американского производства, способные выступать как в качестве РСЗО, так и оперативно-тактических ракетных комплексов. В отличие от большинства аналогичных систем M270 MLRS не имеет направляющих, ракеты запускаются прямо из контейнеров, которые вмещают по 6 ракет. Одна установка перевозит два таких контейнера общим количеством 12 ракет. База - гусеничная платформа Bradley.

Дальность стрельбы М270 составляет 30-60 километров обычными снарядами и до 160 км специальными ракетами. Максимальная скорость MLRS по дорогам общего пользования - 64 км/ч, дальность - 483 км. Кабина бронированная, экипаж три человека.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Harpoon ПКР
Проекты
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