Сергей Шойгу: Россия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения всех поставленных задач

Военнослужащие ВС РФ во время проведения спецоперации на Украине.

ЦАМТО, 24 мая. В рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ, состоявшемся 24 мая в режиме видео-конференцсвязи, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ниже приведены тезисы выступления С.Шойгу по данному вопросу в изложении Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"…Существенно ухудшилась ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание предложения об урегулировании ключевых для нашей безопасности вопросов – нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российской территории. Все делалось с точностью до наоборот.

США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развертыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности.

Североатлантический альянс вплотную приблизился к нашим границам и в разы нарастил боевой потенциал.

Были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на ее территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию.

Более того, возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки.

На ее территории была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств.

В непосредственной близости у наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

Под западным патронажем в украинском обществе развивались русофобские националистические настроения, гонению подвергся русский язык, русская культура и наша общая история.

Несогласных с таким развитием событий просто уничтожали.

Восемь лет киевский режим методично обстреливал города и села Донбасса. За это время погибли более 14 тыс. человек, а около 33 тыс. было ранено. Все наши попытки заставить Киев выполнить Минские соглашения были тщетны, он их просто игнорировал.

В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса.

Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия.

Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса.

В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило шесть тысяч человек.

Для удержания власти киевский режим использует террористические методы против собственного народа. Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию.

Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародерства.

Известны многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных. Причем это не скрывается.

Однако Запад отказывается признавать эти факты. Так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях.

Российские Вооруженные Силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.

Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач.

По периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряженности.

В этих условиях требуется четкая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, механизмов принятия решений и реагирования на кризисные ситуации.

Мы решительно настроены и далее развивать сотрудничество в рамках Организации по всем основным направлениям. Это особенно важно еще и потому, что западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ.

Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий.

Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета".

Заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось 24 мая в режиме видео-конференц-связи.

Помимо главы российского оборонного ведомства, в нем приняли участие министры обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ, ситуацию на Украине и выработали предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Также главы оборонных ведомств рассмотрели порядок совершенствования системы кризисного реагирования с учетом итогов январской (2022 года) миротворческой операции ОДКБ в Республике Казахстан и одобрили ряд документов по развитию военной составляющей Организации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.