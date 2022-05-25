ВМС Чили начнут строительство первого транспортного корабля по проекту Escotillon IV в 2023 году

ЦАМТО, 24 мая. ВМС Чили рассчитывают начать строительство первого из четырех многоцелевых транспортных кораблей проекта Escotillon IV на верфи в Талькауано компании Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) в январе 2023 года.

Как сообщает Infodefensa.com, об этом заявил командующий ВМС адмирал Хуан Андрес де ла Маза в ходе церемонии спуска на воду ледокола Almirante Oscar Viel. По его словам, проект строительства новых транспортов был одобрен 27 февраля, а закладка первого судна может состояться в январе следующего года, когда освободятся соответствующие мощности на предприятии ASMAR.

В качестве проектировщика судна обеспечения была выбрана канадская инжиниринговая компания Vard Marine, входящая в группу Fincantieri. Соответствующий контракт на базовое проектирование от ASMAR компания получила в декабре 2020 года.

Проект Escotillon IV предусматривает строительство на верфи ASMAR в Талькауано по проекту Vard Marine Inc. многоцелевых транспортных кораблей, спроектированных в соответствии с конкретными потребностями и требованиями чилийского флота. Они заменят в составе ВМС Чили баржи LST-92 Rancagua и LST-95 Chacabuco, транспортный корабль AP-41 Aquiles и госпитальный корабль Sargento Aldea.

Многоцелевое судно планируется использовать для выполнения задач в Тихом океане и арктическом регионе, включая материальное снабжение, поисково-спасательные операции, перевозку войск и грузов, а также оказание гуманитарной помощи и поддержку операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Проект будет основан на существующей конструкции серии Vard 7 и специально адаптирован к требованиям чилийского военно-морского флота. Судно будет перевозить широкий спектр грузов в контейнерах, а также транспортные средства, десантные средства, вертолеты и спасательные шлюпки для выполнения различных миссий. При этом конструкция судна предусматривает возможность его использования в холодных водах Антарктики.

В апреле 2021 года президент компании Vard Уэйд Карсон заявил, что данная программа станет четвертым успешным проектом сотрудничества с ASMAR. Первое новое судно обеспечения заменит эксплуатирующееся ВМС Чили более 30 лет транспортное судно AP-41 Aquiles.

Длина нового судна составит 110 м, ширина – 21,8 м, осадка – 13,8 м, водоизмещение –7987 т. Дизель-электрическая установка обеспечит пропульсивную мощность на валу 11200 кВт и электрическую мощность 6000 кВт. Расчетная максимальную скорость составляет 17 узлов, скорость на экономичном ходу – 12 узлов, дальность хода – 7000 морских миль, автономность – 30 суток, эксплуатационная готовность – 187 суток в году, экипаж – 95 человек. На палубе будет оборудована площадка для базирования вертолета.