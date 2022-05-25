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Интерфакс-АВН

Российские военные сбили в районе Краматорска украинский самолет МиГ-29 - Минобороны РФ

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МиГ-29 ВВС Украины
МиГ-29 ВВС Украины.
Источник изображения: © AP Photo/Efrem Lukatsky

Российскими средствами ПВО сбито пять беспилотников, перехвачено четыре снаряда РСЗО "Смерч" в Харьковской области

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили, что сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска.

"Российской истребительной авиацией в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт МиГ-29", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Пилипчатино Донецкой Народной Республики.

В результате ударов авиации уничтожены более 210 украинских военных, выведена из строя 31 единица военной техники.

Он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов и перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в Харьковской области.

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