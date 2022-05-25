Литва и Великобритания планируют направить свои ВМС в Черное море, чтобы «разблокировать Одесские порты»

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Тема с украинским экспортом зерна с каждым днем набирает обороты. «Застрявшее» в одесских портах продовольствие, по мнению представителей ООН, грозит гуманитарной катастрофой и даже голодом, в первую очередь, странам Ближнего Востока и Африки.

В связи с этим, все чаще обсуждается тема с непосредственным участием сил НАТО в разблокировании портов Одессы. Не исключено, что подобная операция будет проведена под эгидой ООН, о чем уже неоднократно заявляли различные аналитики.

Как бы в подтверждение вышесказанного, отправка военных кораблей в Черное море накануне стала главной темой встречи глав МИД Литвы и Великобритании. Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс всерьез рассматривают задействование своих ВМС для охраны украинских грузовых судов и расчистки прибрежных районов Одессы от «российских мин», сообщает одно из британских новостных агентств.

Здесь стоит уточнить, что мины, которые в последнее время действительно представляют серьезную угрозу не только для украинского гражданского судоходства, были установлены не Россией, а как раз против нашей страны. Так ВСУ пытались предотвратить вероятную высадку российского десанта в Одессе.

Теперь же многие из этих «стареньких» советских мин сорвались с якоря и свободно дрейфуют в Черном море, достигая даже Босфора. Ранее сообщалось, что такие взрывоопасные объекты, отправившиеся в «свободное плавание», могут исчисляться сотнями.

Впрочем, на этом планы Лондона и Вильнюса не ограничиваются. Дипломаты считают, что Украина обязательно должна получить береговые противокорабельные ракетные комплексы, чтобы, как они выразились, страна могла «сдержать попытки России саботировать зелёный коридор».

Подоплека в том, что никакие Африка с Ближнем Востоком в плане продовольственной обеспеченности Лондон не интересуют. Основная задача - найти предлог для того, чтобы можно было нарушить конвенцию Монтрё и направить военные корабли в Чёрное море во время регионального вооружённого конфликта. А Литва в данном случае в очередной раз выступает как государство «с инициативно-соглашательской» позицией, потому что русофобия в этой стране официальным властями поставлена чуть ли не в ранг государственной идеологии.