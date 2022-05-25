Турция начинает проведение ряда военных операций на территории Сирии для создания «зоны безопасности» на южной границе

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Турция намерена обезопасить свои южные границы, с этой целью в ближайшее время турецкая армия начнет проведение военной операции на южных рубежах. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, цель этих операций - создание зоны безопасности вдоль границы Турции.

Анкара анонсировала начало военных операций на территории сопредельных государств с целью создания 30-км зоны безопасности вдоль южной границы государства. Сам Эрдоган не сказал, на территории какой страны начнет боевые действия турецкая армия, но турецкая пресса предполагает, что это будет Сирия. В пользу своей версии СМИ заявляют, что на территории Ирака турки уже проводят операцию против иракских курдов из Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической, намереваясь продвинутся вглубь страны на 50-60 км. Теперь пришла очередь Сил самообороны сирийских курдов (YPG) на севере Сирии.

Эти операции в основном будут нацелены на территории, которые являются центрами нападений на нашу страну, а также на установление зон безопасности

- заявил Эрдоган.

Сроки начала военных операций не обозначены, они начнутся только после того, как армия, разведка и силы безопасности Турции завершат соответствующую подготовку и доложат о готовности. Окончательное решение по началу наступления планируется принять в четверг, 26 мая, на заседании Совета национальной безопасности.

Как ранее сообщалось, Турция намерена создать ряд временных военных баз на территории Ирака и Сирии для контроля территории. Находится там турки планируют до "окончательного исчезновения угрозы" и только после этого вывести войска.