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Военное обозрение

В Пентагоне заявили о достаточном количестве оружия и боеприпасов для дальнейших поставок на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне заявлений европейских политиков об истощении военных арсеналов стран ЕС из-за оказания военной помощи Украине, в США заверили, что их склады еще полны. Соответствующее заявление прозвучало от председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

В Пентагоне в понедельник прошла пресс-конференция, на которой и выступил американский генерал. Основная тема - Украина и военная помощь, оказываемая ей американцами. Милли, отвечая на вопросы журналистов заявил, что вооружений и боеприпасов для поставок на Украину у США вполне достаточно, военные арсеналы полны, риск их истощения крайне низок. Также он пояснил, что часть американского вооружения, к которой относятся и ПТРК Javelin, не являются важными для армии США, поэтому и поставляются на Украину.

Сейчас риск для нас является сравнительно низким (...) США учитывает риски, связанные с масштабными поставками оружия и военной техники Киеву

- заявил Милли.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США наладили устойчивую систему поставок вооружения на Украину, которую Россия не сможет прервать нанесением точечных ударов по отдельным партиям оружия и боеприпасов.

Мы считаем, что располагаем диверсифицированной и устойчивой системой поставок оружия на Украину. Если складываются обстоятельства так, что русские смогут выявить и атаковать некоторые поставки на земле на Украине, это фундаментально в стратегическом смысле не прервет военную помощь, которую мы оказываем

- подчеркнул он.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
Евросоюз
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