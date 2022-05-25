Опыт Сирии на Донбассе: "Шилка" - идеальное средство для боев в городах

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В ходе городских боев в Сирии правительственные войска для уничтожения террористов активно применяли зенитные самоходные ЗСУ-23-4 "Шилка".

Поначалу использовались обычные машины. Их 23-мм пушки обладают высокой скорострельностью и могут легко накрывать противника, засевшего на верхних этажах высотных домов. Несколько позже бойцы начали предпринимать меры по усилению защиты боевой техники.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На зенитные установки стали монтировать противокумулятивные экраны, различные контейнеры с многослойной защитой. Для увеличения боекомплекта демонтировалось прицельное радиолокационное оборудование.

В результате на вооружение элитных подразделений поступили "Шилки", имеющие достаточно высокий уровень стойкости к противотанковым средствам противника.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Были случаи, когда такие ЗСУ выдерживали даже попадания противотанковых управляемых ракет, не говоря уже о реактивных гранатах РПГ.

Для усиления огневой мощи на самых совершенных версиях установили пусковые направляющие для неуправляемых реактивных снарядов.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Поэтому, как считают некоторые военные эксперты, сирийский опыт вполне мог бы пригодиться на Донбассе, где уничтожаются формирования украинских националистов. Тем более, у нас есть собственный успешный афганский опыт использования таких ЗСУ, где они выкашивали душманов.