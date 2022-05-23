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Военное обозрение

«Нашего танкового парка хватит на неделю боёв»: британская пресса о выводах из конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Британские обозреватели внимательно следят за ходом спецоперации ВС РФ на Украине, делая выводы о характере современного боя и необходимости обновления действующей доктрины ведения войны.

Мы в Великобритании должны учитывать изменения, произошедшие в бронетанковом сражении, свидетелями которых мы стали, если хотим иметь какую-либо надежду на победу в будущем конфликте такого характера и интенсивности

- отмечается в издании UK Defence Journal.

Как поясняется в прессе, «количество обладает своим собственном качеством». Учитывая значительные потери в ОБТ и БМП, которые понесли обе стороны конфликта, текущий парк танков будет выбит за считанные дни:

Трёх наших танковых полков с их примерно 50 ОБТ [в каждом] хватит в лучшем случае на неделю боёв.

Со слов автора, при этом в британской армии отсутствует запас танков, необходимый для пополнения матчасти. Даже если дождаться перехода войск на ОБТ Challenger 3 (запланированного на примерно 2030 год), то армия получит всего 148 машин данного типа. Этого хватит только для полного укомплектования двух полков, для обучения и обеспечения минимальных резервов. В итоге Королевский бронетанковый корпус в конфликте, подобном украинскому, станет «одноразовой силой».

В этой связи обозреватель призывает в срочном порядке закупить новые машины – тем более, что Challenger 2 в текущем виде «вряд ли окажется живучим». Приобретать следует американские M1A1 либо немецкие Leopard 2. По-видимому, у США на складах находится до 3000 «Абрамсов» данной серии и имеется немалое количество «Леопардов», разбросанных по всей Европе. После этого необходимо усилить защиту танков. Со слов автора, ПТРК Javelin и NLAW якобы показали высокую эффективность в борьбе с российским ОБТ, поражая технику сверху, где наименьшая броня, но от этого не «застрахованы» и западные образцы техники. При этом британская армия закупает всего 60 комплексов активной защиты для перспективного Challenger 3.

Как указывается, необходима также организация эффективного противовоздушного прикрытия танков. Для этого нужно увеличить поставки ПЗРК Starstreak и Martlet, арсенал которых сейчас явно недостаточен, и увеличить парк боевой авиации для хотя бы кратковременного завоевания превосходства в воздухе на отдельных участках фронта. Встаёт вопрос и о прикрытии танков пехотой. При этом нынешняя гусеничная БМП Warrior устарела, вряд ли подходит для этой роли и колёсный Boxer.

Нынешний конфликт в Восточной Европе стал тревожным звонком для военных по всему миру. Британской армии не хватает вложений, она недостаточно укомплектована и плохо оснащена, чтобы выдержать подобную кампанию в ближайшем будущем

- делает вывод автор.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Boxer GTK
Challenger 2
Javelin ПТРК
Leopard-2
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
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