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Интерфакс-АВН

Госсекретарь СБ Белоруссии заявляет о заходе украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию республики

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Минск. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы при выполнении задач заходят на территорию Белоруссии.

"Идет инженерное оборудование участков украинской государственной границы вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", - заявил Госсекретарь Совбеза Белоруссии, чьи слова приводит телекомпания Минобороны Белоруссии "ВоенТВ" в воскресенье.

Вольфович выразил обеспокоенность в связи с наращиванием украинских сил около границ Белоруссии. "Сегодня группировка вооруженных сил (Украины - ИФ) на ровенском направлении украинского направления составляет около 10,5 тыс. человек, на черниговском - 4,5 тыс., на киевском - более 5 тыс.", - сказал Вольфович.

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Страны
Белоруссия
Украина
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