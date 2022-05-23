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Интерфакс-АВН

Страны ОДКБ смогут защитить свою территориальную целостность в случае таких угроз - генсек

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Государства - участники Организации Договора о коллективной безопасности способны защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность в случае возникновения таких угроз, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Никакого сомнения нет, что если будет угроза безопасности государствам, то соответствующие решения будут приняты ОДКБ", - заявил Зась в эксклюзивном интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам генсека, страны-участницы смогут защитить суверенитет, независимость и территориальную целостность своих государств.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДКБ
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