Страны ОДКБ смогут защитить свою территориальную целостность в случае таких угроз - генсек

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Государства - участники Организации Договора о коллективной безопасности способны защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность в случае возникновения таких угроз, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Никакого сомнения нет, что если будет угроза безопасности государствам, то соответствующие решения будут приняты ОДКБ", - заявил Зась в эксклюзивном интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам генсека, страны-участницы смогут защитить суверенитет, независимость и территориальную целостность своих государств.