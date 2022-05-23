МБР "Сармат" невозможно перехватить - разработчик

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" не поддаётся перехвату имеющимися у потенциального противника средствами, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата") Владимир Дегтярь.

"Её невозможно перехватить. Потому что средства преодоления противоракетные, КСП - комплекс средств преодоления - невероятно сложный, который позволяет преодолеть любую многоэшелонированную противоракетную оборону", - сказал Дегтярь в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

Он также отметил, что это "самая большая боевая ракета в истории человечества, созданная российской кооперацией".

Дегтярь сообщил, что "диаметр ракеты "Сармат" три метра, длина её с 14-этажный дом, масса ракеты - более 200 тонн".

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания "Сармат" "будут идти в течение всего этого года, хотя мы планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года". "Действительно мощь Сармата она огромная, другое дело, что будем надеяться, что нам не придется его применять", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

27 апреля Рогозин сообщил, что "Роскосмос" планируется поставить в войска 46 ракет "Сармат". По его словам, "Роскосмос" готовится к проведению еще как минимум трех испытательных пусков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Как сказал президент РФ Владимир Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска ракеты "Сармат", "новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет".

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал тогда Путин.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.