Траектории МБР "Сармат" могут проходить и в космическом пространстве, в том числе через Южный полюс - командующий РВСН

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат", которую планируют принять на вооружение в этом году, может перемещаться не только в атмосфере, но и по орбите, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев.

"За счёт энерговооружённости нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться - от нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в принципе сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий - с точки зрения вывода в космическое пространство", - сказал Каракаев в эфире программы "Военная приёмка " на телеканале "Звезда" в воскресенье.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что серийные поставки МБР "Сармат" в войска планируется начать к концу осени этого года.

"Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года. Действительно мощь "Сармата" - она огромная. Другое дело, что будем надеяться, что нам не придется его применять", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).