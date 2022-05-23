Китай и Россия — не союзники, но их отношения не ухудшились из-за кризиса

Китай и Россия — не союзники, но их отношения не ухудшились из-за украинского кризиса

Китай не может присутствовать на саммите военного альянса ОДКБ, который созвал Владимир Путин 16 мая. Китай не состоит с Россией в военном союзе. Он не подписывал военных соглашений ни с одной страной, кроме КНДР. Он нейтрален в военном отношении и не имеет никакого отношения к НАТО.

Хомарэ Эндо (Homare Endo)

Китай не может присутствовать на саммите военного альянса ОДКБ, созванном президентом России Владимиром Путиным 16 мая. Китай не состоит с Россией в военном союзе, и он не подписывал военных соглашений ни с одной страной (кроме КНДР). Он нейтрален в военном отношении и не имеет никакого отношения к НАТО.

Созванный президентом Путиным ОДКБ и Китай

16 мая российский лидер пригласил глав государств соответствующих стран в Москву на встречу по случаю 30-й годовщины создания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая была учреждена 15 мая 1992 года после распада СССР. С момента ее создания произошли различные события, но в настоящее время в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Отношения между Китаем и СССР начали ухудшаться в конце 1950-х годов, а в 1969 году на острове Даманский на реке Уссури в районе китайско-советской границы произошло крупное военное столкновение, положившее начало пограничному конфликту.

В какой-то момент отношения между Китаем и СССР стали настолько острыми, что были даже опасения о начале ядерной войны. Не будет преувеличением сказать, что это даже привело к сближению Китая и США.

В мае 1989 года, накануне протестов на площади Тяньаньмэнь, генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев посетил Китай, положив конец конфликту.

Между тем сразу после распада СССР Россия не сильно ослабила бдительность в отношении Народно-освободительной армии КНР из-за инцидента на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года, когда солдаты открыли огонь по безоружной молодежи, выступавшей за демократию, и подавили демократическое движение силой.

Поэтому можно сказать, что ОДКБ в определенном смысле учитывает китайскую угрозу.

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве подписан после того, как Путин стал президентом

Путин - второй (2000 – 2008 годы) и четвертый (2012 год - настоящее время) президент России. 16 июля 2001 года он подписал Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В 1950 году был заключен Советско-китайский договор о дружбе и союзе, который был одновременно военным союзом и договором об экономическом сотрудничестве, но срок его действия истек в 1980 году.

После распада СССР вышеупомянутый военный союз был заключен между советскими республиками, поэтому в китайско-российском соглашении не может быть никаких элементов военного сотрудничества.

Некоторые японцы считают, что статья 9 китайско-российского договора является де-факто оборонным соглашением, но это не так. Она гласит следующее:

"В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Договаривающихся Сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии против одной из Договаривающихся Сторон Договаривающиеся Стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы".

"Вступают в контакт друг с другом и проводят консультации" - означает, что стороны просто проводят переговоры и между ними нет никакого оборонного соглашения.

7 статья:

"Договаривающиеся Стороны осуществляют меры по укреплению доверия в военной области и взаимному сокращению вооруженных сил в районе границы на основе действующих соглашений. Договаривающиеся Стороны расширяют и углубляют меры доверия в военной области с целью укрепления безопасности каждой из них, упрочения региональной и международной стабильности. Договаривающиеся Стороны предпринимают усилия по обеспечению собственной безопасности, основываясь на принципе разумной достаточности вооружений и вооруженных сил. Военное и военно-техническое сотрудничество между Договаривающимися Сторонами, осуществляемое на основе соответствующих соглашений, не направлено против третьих государств".

"Договаривающиеся Стороны осуществляют меры по укреплению доверия в военной области и взаимному сокращению вооруженных сил в районе границы на основе действующих соглашений" - то есть Китай и Россия больше не будут воевать друг с другом и вступать в территориальный конфликт.

А фраза "не направлено против третьих государств" означает, что стороны не заключили военный союз для защиты друг друга от третьих стран.

Другими словами, суть в том, что Китай и Россия не будут объединяться для борьбы с другими странами, поэтому Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве очевидно не представляет из себя военный союз.

Точно известно, что эти страны наращивают стратегическое партнерство, которое в значительной степени зависит от крепких личных связей между Си Цзиньпином и Путиным.

Посол Китая в США Цинь Ган заявил американскому журналу National Interest, что Китай и Россия не являются союзниками

18 апреля этого года посол Китая в США Цинь Ган опубликовал в американском журнале National Interest текст под названием "После кризиса на Украине". В нем он написал следующее:

"После распада СССР США и Китай, которые посетил президента Борис Ельцин в 1992 году, подтвердили отсутствие враждебного отношения к России. В то время отношения Россия/Китай и Россия/США находились на одном уровне.

В течение последующих 30 лет китайско-российские отношения активно развивались, но принцип отсутствия союза, конфронтации и нацеливания на третьи страны не изменился. Китай был и будет независимой великой державой, свободной от любого внешнего давления, самостоятельно оценивающей плохое и хорошее, а также определяющей свою собственную позицию".

Некоторые японские СМИ с радостью подхватили слова Цинь Гана о том, что Китай и Россия не являются союзниками, и заговорили об ухудшении китайско-российских отношений, но вышеупомянутые факты показывают, насколько это не соответствует действительности.

Как я отметила в статье от 15 мая "Изменили ли трудности России стратегию Си Цзиньпина в отношении нее? Интервью с бывшим высокопоставленным китайским чиновником", есть журналисты, которые радуются словам экс-посла КНР на Украине Гао Юйшэн о том, что Россия потерпит поражение и что отношения между двумя странами уже не те, но это, вероятно, потому что они не понимают происходящее между Китаем и Россией.

Внимание следует уделять ШОС

В той же статье в National Interest вышеупомянутый посол Цинь Ган написал следующее по поводу Шанхайской организации сотрудничества:

"В 1996 году, когда президент Клинтон объявил в Детройте о графике расширения НАТО на Восток, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан подписали в Шанхае Соглашение об укреплении доверия в военной сфере в приграничной зоне. Они решили вопрос о границах Китая с бывшими советскими республиками и положили конец размещению миллионной армии на китайской границе, тем самым заложив основу для Шанхайской организации сотрудничества и установив принципы взаимного доверия, выгоды, равенства, консультаций, уважения различных народов и общего развития. Результатом стали долгосрочные добрососедские отношения и мир между Китаем, Россией и странами Средней Азии. История учит нас, что разный выбор приносит разные плоды".

Важно отметить, что этот "шанхайский дух" зародился в первую очередь в противовес расширению НАТО на Восток и что Индия теперь входит в группу.

Процесс вступления Индии в ШОС является одним из плодов более чем 15 китайско-индийских встреч на высшем уровне, о чем я пишу в своей книге "Стратегия Китая в отношении России на фоне украинского кризиса".

Президент США Джо Байден посетит Японию в период с 22 по 24 мая. Он будет развивать тему укрепления антикитайской, а также антироссийской коалиции усилиями Японии, США, Австралии и Индии, но, возможно, сперва необходимо остановиться и понять отношения между Китаем, Россией и Индией.

Китай не находится в конфронтации ни с ЕС, ни с НАТО

Китай не подписал военный договор ни с одной страной, за исключением КНДР - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный в 1961 году. Это соглашение сковывает Китай, и он надеется как можно скорее освободиться от этих оков.

Между тем в настоящее время оно ограничивает давление США, поэтому определенные функции все же выполняет, но Китай не хочет разделить судьбу опасной с военной точки зрения КНДР, поэтому постоянно пытается контролировать выходки Пхеньяна.

И в отличие от России, у Китая мало поводов для конфликта с ЕС и НАТО. Хотя США давили на Китай, критикуя его по уйгурскому вопросу, а Европарламент заморозил Всеобъемлющее инвестиционное соглашение с КНР, маловероятно, что ЕС усилит критику поднебесной только потому, что она не вводит санкции против России.

Скорее, ЕС, оказавшийся в сложном положении из-за санкций против России, может в конечном итоге оценить желание Китая укреплять экономические связи.

Если Китай, наряду с Россией, враждует с НАТО, поскольку ШОС была создана в противовес расширению организации на Восток, то возникает противоречие по поводу Индии, являющейся полноправным членом ШОС.

Есть ощущение, что в Японии склонны к тому, чтобы закрыть глаза и не видеть правды.

Японский народ должен взглянуть в лицо реальности и внимательно проанализировать будущее Японии, которое определит визит Байдена.