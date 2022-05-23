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Интерфакс-АВН

Президент Эстонии после посещения учений с участием военных НАТО заявил о хорошей защищенности страны

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Алар Карис (Alar Karis)
Алар Карис (Alar Karis).
Источник изображения: cdnn1.img.sputniknews.lt

Таллин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Эстония хорошо защищена и находится в безопасности, заявил президент страны Алар Карис (Alar Karis).

"Как верховный главнокомандующий национальной обороны, посетив большие учения, я убедился, что Эстония хорошо защищена и в безопасности", - сказал Карис в ходе посещения в субботу крупнейших учений "Еж 2022", в которых участвуют, в том числе, военные стран НАТО.

Он ознакомился с формированием подразделений и учениями по взаимодействию на местности.

"Еж" - самые важные учения года для Эстонии, на которых Силы обороны могут отработать действия призывников и резервных частей и взаимодействие с союзниками. Это неотъемлемая часть обороноспособности нашей страны", - сказал президент.

Глава государства поблагодарил родственников и работодателей за поддержку участникам учений.

"Приятно отметить, что работодатели с пониманием относятся к учениям и позволяют сотрудникам участвовать в них. Чтобы защитить Эстонию, нам нужна поддержка всего общества, так как каждая колючка на счету", - отметил Карис.

Учения проходят с 15 мая по 3 июня, в них участвуют около 15 тысяч человек, в том числе 7 тыс. 100 резервистов, 2 тыс. 500 солдат-срочников, 2 тыс. военнослужащих-контрактников и 4 тыс. 200 солдат союзников из десяти стран. Задействованы сотни единиц техники, в том числе бронетехника, БМП, танки, корабли, вертолеты и самолеты.

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Страны
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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