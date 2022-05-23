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Интерфакс-АВН

Субмарины для Тихоокеанского флота строятся по графику - "Адмиралтейские верфи"

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Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022
Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Импортного оборудования на них нет

Санкт-Петербург. 21 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота идет строго по графику, сообщил генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) Александр Бузаков журналистам в субботу.

"Строительство субмарин (для ТОФ) идет строго по графику, потому что на лодках нет импортного оборудования, нам ничего не мешает сдавать их по графику", - сказал Бузаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России.

В настоящее время идет строительство серии таких подлодок для Тихоокеанского флота - строительство серии из шести подлодок планируется завершить в 2024 году. Сообщалось о возможном строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота РФ.

Подлодки проекта 636.3 ("Варшавянка") оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота РФ участвовали в военной операции в Сирии.

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Страны
Польша
Россия
Сирия
Компании
Адмиралтейские верфи
Алмаз-Антей
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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