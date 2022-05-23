Субмарины для Тихоокеанского флота строятся по графику - "Адмиралтейские верфи"

Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022.

Импортного оборудования на них нет

Санкт-Петербург. 21 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота идет строго по графику, сообщил генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) Александр Бузаков журналистам в субботу.

"Строительство субмарин (для ТОФ) идет строго по графику, потому что на лодках нет импортного оборудования, нам ничего не мешает сдавать их по графику", - сказал Бузаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России.

В настоящее время идет строительство серии таких подлодок для Тихоокеанского флота - строительство серии из шести подлодок планируется завершить в 2024 году. Сообщалось о возможном строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота РФ.

Подлодки проекта 636.3 ("Варшавянка") оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота РФ участвовали в военной операции в Сирии.