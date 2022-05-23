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Интерфакс-АВН

Поставки МБР "Сармат" в войска планируется начать в конце осени - Рогозин

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Пуск «Сармата»
Пуск «Сармата».
Источник изображения: ТАСС

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" в войска планируется начать к концу осени, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года. Действительно мощь Сармата она огромная, другое дело, что будем надеяться, что нам не придется его применять", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

27 апреля Рогозин сообщил, что "Роскосмос" планируется поставить 46 ракет "Сармат" в войска.

По его словам, "Роскосмос" готовится к проведению еще как минимум трех испытательных пусков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

25 апреля Рогозин сообщил, что "Роскосмос" почти готов к серийному производству "Сармата".

"Предприятия "Роскосмоса" приступили к подготовке следующих лётно-конструкторских испытания МБР "Сармат" стратегического назначения. Их сроки будут определены на этой неделе. Также завершается подготовка к серийному производству этой тяжёлой МБР", - сообщил он.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Ракета "Сармат" будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года, сообщил 23 апреля глава "Роскосмоса".

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал президент РФ Владимир Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска ракеты "Сармат".

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал тогда Путин.

20 апреля, комментируя первый испытательный пуск "Сармата", Рогозин назвал его "подарком НАТО".

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

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РС-20
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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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