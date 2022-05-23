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Интерфакс-АВН

Роскосмос может наладить производство на космических предприятиях на контролируемой РФ территории Украины - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: ТАСС

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Роскосмос мог бы наладить производство на украинских предприятиях на контролируемых Россией территориях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Что касается освобожденных территорий, там "Роскосмос", прежде всего, интересует то, что связано с космосом, конечно. То, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи великого Советского Союза, как космической державы. Это, прежде всего, те предприятия, которые находятся в Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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