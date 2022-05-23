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Интерфакс-АВН

Китай вывел на околоземную орбиту три спутника связи - CASC

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Логотип CASC
Логотип Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).
Источник изображения: https://isunet.edu/

Пекин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Китай вывел на низкую околоземную орбиту три испытательных спутника связи, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"20 мая в 18:30 по местному времени (13:30 мск) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в Китае ракета-носитель "Чанчжэн-2C" с верхней ступенью "Юаньчжэн-1S" вывела на намеченную орбиту три испытательных спутника связи", - говорится в сообщении корпорации.

Согласно заявлению CASC, специалисты планируют использовать выведенные аппараты для проверки коммуникационной технологии на низкой околоземной орбите.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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