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Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев: Запад пытается фейками дискредитировать российское оружие

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 20 мая. Пропаганда Запада кишит фейками, направленными на дискредитацию российского оружия. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.

"Сейчас интернет и иностранные СМИ кишат фейками. Американская и западная пропагандистские машины против России работают на полную мощность, чтобы дискредитировать нашу страну, армию, нашу военную технику. Предпринимаются попытки вытеснить Россию с рынка вооружений, заявляя нашим партнерам о якобы низкой боеспособности российских вооружений", – отметил А.Михеев.

Глава "Рособоронэкспорта" подчеркнул, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, так как он ею ограничен, а лжец может нести что хочет.

"Это мы сейчас и наблюдаем. Если противнику хвалиться нечем, он начинает заниматься фейками. Но мы знаем правду: наша военная техника, сухопутная, боевые самолеты и вертолеты, комплексы и системы ПВО – надежные, мощные, боеспособные и уверенно подтверждают заложенные в них характеристики", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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