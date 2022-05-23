Посол Украины в Германии: Вступить в НАТО страна может быстрее, чем некоторые думают

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Произошедшее накануне событие в очередной раз доказало безальтернативность выполнения всех планов российской СВО. На Украине вновь заговорили о вступлении в НАТО.

Стоит отметить, что подобные заявления делаются на официальном уровне, а это значит, что о нейтральном страусе киевские власти уже забыли. Собственного говоря, в связи с этим можно забыть и о мирных переговорах, начало которым было положено в Стамбуле, а их основой как раз и являлся тот самый нейтральный статус нашей «западной соседки».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в ходе интервью одному из местных изданий заявил, что НАТО на сегодняшний день является единственным гарантом безопасности во всем мире. Следовательно, со слов дипломата, альянс должен продолжить свое расширение, а Украине обязательно необходимо вступить в его ряды.

Мельник подчеркнул, что сегодня, когда на Украине идет война, страна не может присоединиться к блоку. Но, по его мнению, вступление «незалежной» в альянс станет возможным сразу после окончания конфликта.

Я полагаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые думают

- подытожил украинский посол в ФРГ.

Здесь стоит напомнить, что главным требованием нашей страны в области обеспечения стратегической безопасности как раз и является нерасширение НАТО на Восток. В альянсе, судя по всему, данный момент проигнорировали. Более того, нарастающая с каждым днем напряженность в отношениях Запада с Россией может действительно подтолкнуть блок к принятию Украины в свои ряды. Но только весь вопрос для самой Украины: в каких границах.

В свете данных событий, демилитаризация территории нашей «западной соседки» становится неизбежной.