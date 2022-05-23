Войти
ЦАМТО

Вице-премьер Юрий Борисов: ВМФ в этом году примет в состав 20 боевых кораблей

629
0
0
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

ЦАМТО, 20 мая. Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил первый заместитель правительства РФ Юрий Борисов.

"Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения", – сказал он, выступая на заседании Морской коллегии, которое прошло в Адмиралтействе.

Ю.Борисов также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ приняты шесть боевых кораблей, девять боевых катеров и 13 судов обеспечения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
06.02.2020
Испытания «Арматы» завершат юбилеем «Борца за свободу тов. Ленина»
09.08.2018
УВЗ начал работу над танком-роботом на альтернативном «Армате» шасси Т-72
03.05.2018
Эксперт прокомментировал сходство американских истребителей с Як-141
11.02.2016
Юрий Борисов: уровень качества продукции военного назначения вырос за последние три года
29.10.2014
Новый авианосец войдет в строй не ранее 2030 года
16.01.2014
Что такое Ту-204СМ?
09.09.2008
ГНПП "Базальт" завершает подготовку по созданию интегрированной структуры по производству авиационно-бомбового вооружения и средств ближнего боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 22:57
  • 26722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 21:30
  • 13
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 23.05 17:33
  • 35
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 23.05 17:24
  • 58
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.05 16:12
  • 11
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 23.05 15:43
  • 2
Уроки казахского
  • 23.05 15:17
  • 10
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 23.05 14:06
  • 1
Что модернизация, что погибель
  • 23.05 13:33
  • 2
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 23.05 12:11
  • 22
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 23.05 11:53
  • 1
В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине
  • 23.05 11:26
  • 366
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.05 11:13
  • 1
Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО
  • 23.05 10:46
  • 1
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ
  • 23.05 04:37
  • 26
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях