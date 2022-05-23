Вице-премьер Юрий Борисов: ВМФ в этом году примет в состав 20 боевых кораблей

ЦАМТО, 20 мая. Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил первый заместитель правительства РФ Юрий Борисов.

"Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения", – сказал он, выступая на заседании Морской коллегии, которое прошло в Адмиралтействе.

Ю.Борисов также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ приняты шесть боевых кораблей, девять боевых катеров и 13 судов обеспечения.