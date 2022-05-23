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Военное обозрение

Первый МРК «Каракурт» проекта 22800, строящийся на Амурском ССЗ для ТОФ, получил главный двигатель

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Источник изображения: topwar.ru

Головной МРК серии кораблей проекта 22800 "Каракурт", строящихся на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, получил главный двигатель кормового отсека. Перед этим на корабль были установлены два дизель-генератора. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На Амурском ССЗ заложены и строятся четыре МРК проекта 22800 "Каракурт" для ТОФ. Всего Тихоокеанский флот должен получить шесть кораблей этого проекта. Ранее сообщалось, что контракт, заключенный в 2018 году предусматривает строительство четырех МРК на Амурском ССЗ и еще двух на "Восточной верфи" во Владивостоке, однако закладка МРК на "Восточной верфи" так и не произошла. С чем это связано пока неизвестно.

На Амурском ССЗ все корабли серии уже заложены: головной МРК "Ржев" - 1 июля 2019 года, вместе с ним в один день заложен и первый серийный МРК "Удомля", второй серийный "Уссурийск" - 26 декабря 2019 года и третий серийный "Павловск" - 29 июля 2020 года. Все работы на кораблях идут по графику, без срывов, но большая проблема - это двигатели для МРК.

Все дело в том, что на МРК "Каракурт" устанавливаются дизельные двигатели М507Д производства Санкт-Петербургского ПАО "Звезда", крайне востребованные в кораблестроительной отрасли, их поставка расписана на годы вперед. В связи с этим и возникают задержки в сдаче кораблей флоту. Энергоустановка "Каракурта" включает в себя три двигателя М507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.

Малые ракетные корабли проекта 22800 - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Основное предназначение МРК - ведение боевых действий в ближней морской зоне и выполнение задач самостоятельно и в составе корабельных групп.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
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2020-й год
22800 МРК
ТОФ
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