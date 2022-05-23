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Военное обозрение

Пентагон готовит отправку на Украину еще одной партии буксируемых 155-мм гаубиц M777

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты приняли решение усилить артиллерийскую составляющую украинской армии, посчитав, что поставленных до этого гаубиц M777 недостаточно. Пентагон готовит новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские орудия.

19 мая американский президент Джо Байден подписал очередной документ о выделении Украине военной помощи на сумму 100 млн. долларов. Примечательно, что это уже 10-й, так сказать "юбилейный" пакет, выделенный Украине с августа 2021 года. Помощь направляется для "удовлетворения критических потребностей Украины" в связи с наступлением русских войск на востоке страны. Примерно так звучит формулировка в документе, разрешающем очередную поставку оружия Киеву.

Согласно опубликованной информации, в эту поставку войдут: 18 буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и 18 тягачей для них; три РЛС обнаружения позиций артиллерии AN/TPQ-36 и полевое имущество и запасные части. Сроки передачи гаубиц пока не называются, но, думается, произойдет все это уже в ближайшее время.

Ранее США отправили на Украину 90 легких буксируемых 155-мм гаубиц M777, 72 автомобильных тягача Oshkosh FMTV M1083 (6х6) для их буксировки и 209 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 155 мм для данных гаубиц. Возможно, что боеприпасы поставлялись и другие разы. Часть поставленных орудий находится на Донбассе и участвует в боевых действиях. Одна из батарей M777 уже успела попасть под огонь российской артиллерии, по данным российского Минобороны часть орудий уничтожена.

Напомним, что на всех переданных ВСУ гаубицах американцы сняли цифровую систему управления огнем (СУО), превращающую эту гаубицу в высокоэффективное и высокоточное орудие.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
M777
Oshkosh
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