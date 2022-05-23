Перед этой страной встал сложнейший выбор — Россия или Запад

Между молотом и наковальней. Алжир стоит перед сложнейшим выбором — Россия или Запад? Каким будет его окончательное решение?

Газовый кризис в Европе и спецоперация Москвы на Украине не только привлекли к Алжиру международное внимание, но и поставили его перед трудным выбором — Россия или Запад, пишет Rai Al Youm. Автор статьи рассказывает, чем осложнен этот выбор, и каковы реальные возможности страны предоставить альтернативу российскому газу.

Редакционная статья

Алжир может компенсировать российский газ некоторым европейским странам, включая Италию, Францию, Германию и Испанию. Берлин, получающий 55% природного газа из России, готовится приобрести долю итальянской компании Edison в алжирском месторождении Reggane Nord, которая составляет примерно 100 миллионов долларов.

Аналитики считают, что опасения Европы по поводу прекращения поставок российского газа и поиски альтернативы могут поставить Алжир перед трудным выбором — Россия или Запад?

Алжир является крупнейшим производителем газа в Африке и седьмым в мире, но старая инфраструктура и рост внутреннего потребления препятствуют увеличению экспорта.

Европейская активность

Несколько иностранных энергетических компаний, таких как итальянская Eni, французская Total Energies и норвежская Equinor, работают в Алжире в соответствии с соглашениями о разделе продукции.

В настоящее время Алжир поставляет в Италию около 21 млрд кубометров газа в год, а Россия — порядка 29 млрд кубометров в год. В 2021 году итальянская Eni подписала соглашение с алжирской Sonatrach об увеличении поставок газа. Ожидаются дополнительные поставки до 9 млрд кубометров в год в 2023–2024 годах.

По данным агентства Bloomberg, Алжир является крупнейшим экспортером газа в Италию и Испанию и третьим по величине поставщиком природного газа в страны Евросоюза после России и Норвегии. Таким образом, он может стать инструментом для смягчения потрясений на газовом рынке.

Wintershall Dia — немецкая нефтегазовая компания, которая работает в Алжире с 2002 года. Она является одним из участников проекта Reggane Nord, включающего 6 газовых месторождений и 19 скважин с объемом добычи около 2,8 млрд кубометров в год. Ожидается, что реализация проекта будет продолжаться до 2041 года.

"Наша компания всегда была активным партнером в проекте Reggane Nord, и мы рады продолжать сотрудничество в этой области", — заявил вице-президент Wintershall Dia Томас Раппун.

Страны НАТО также говорят о возрождении проекта трубопровода MidCat, который соединил бы Испанию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

Алжир стоит перед трудным выбором

Газовый кризис в Европе и российская спецоперация на Украине не только привлекли к Алжиру международное внимание, но и поставили его перед трудным выбором — Россия или Запад?

США, Франция, Италия и Германия активно занимаются поиском альтернативы российскому газу. Москва, в свою очередь, воспользовалась 60-й годовщиной установления дипломатических отношений с Алжиром, отправив с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он подтвердил приверженность дружественным отношениям с Алжиром и пресек стремления Запада воспользоваться алжирским газом.

Лавров в ходе своего визита попытался напомнить алжирцам, что обе страны являются членами Группы друзей в защиту Устава ООН. Он также подчеркнул, что у Москвы достаточно покупателей энергоресурсов и помимо европейских стран.

В сентябре 2021 года Алжир и российский "Газпром" подписали соглашение о развитии полномасштабного сотрудничества в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и реализации углеводородного сырья. Они совместно разрабатывают участок Эль-Ассель в Алжире. Ожидается, что ввод месторождения в эксплуатацию состоится в 2025 году.

Украина, со своей стороны, предприняла еще один шаг, чтобы "перекрыть кислород" России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой, в ходе которого стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

Визит Лаврова последовал за визитом его американского коллеги Энтони Блинкена, который, как сообщают западные источники, пытался оказать давление на Алжир с целью увеличения поставок газа в Европу. Отмечается, что это первый визит госсекретаря США в Алжир за последние 22 года.

Специалист по вопросам энергетики Махма Бузиан заявил, что российско-алжирские отношения имеют давнюю историю. Алжир является третьим по величине покупателем российского вооружения. Общая сумма контрактов за последние годы превысила 11 милиардов долларов.

"Россия пытается удерживать цену на газ и координирует свои действия с Алжиром. Увеличение добычи газа в любой стране связано с возможностями производственных мощностей, но сегодня на мировую газовую промышленность существенное влияние оказывает дефицит инвестиций, что налагает определенные ограничения", — добавил он.

"Молот и наковальня"

Несмотря на ожидания европейцев, эксперты в области энергетики не ожидают, что Алжир сможет спасти Европу и избавить ее от зависимости от российского газа.

Эксперт в области энергетики Джордж Закман говорит, что Алжир не сможет предоставить больше природного газа, даже если у него имеются внушительные запасы.

Экономический обозреватель Сирил Федерсхофен, со своей стороны, считает, что Алжир находится в затруднительном положении. Если он хочет стать главным поставщиком энергоресурсов в Европу, то это негативно скажется на его отношениях с Москвой.

"Пока неясно, как алжирский газ может стать реальной альтернативой российскому. В настоящее время Алжир страдает от стагнации экспорта из-за отсутствия инвестиций в нефтегазовый сектор и большого внутреннего спроса", — добавил он.

Хусейн Кадри, профессор политологии и международных отношений в Алжирском университете, говорит, что дипломатический импульс, свидетелем которого стала страна с начала военной операции на Украине и газового кризиса в России, "поставил страну между молотом и наковальней".

"Алжир может стать альтернативой, но в то же время ему нужны инвестиции, потому что его энергетические возможности не позволяют в краткосрочной перспективе заменить российский газ", — добавил он.