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Интерфакс-АВН

Вертолётный двигатель ВК-1600В в ходе испытаний подтверждает заявленные характеристики - ОДК

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ВК-1600В
ВК-1600В.
Источник изображения: www.uecrus.com

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Двигатель-демонстратор ВК-1600В, предназначенный для установки на многоцелевые и специальные вертолёты, выполнил 25 успешных запусков на испытательном стенде АО "ОДК-Климов", сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"В ходе испытаний проведён комплекс опытных работ: отладка запуска двигателя, проверка совместного функционирования узлов и систем на различных режимах, оценка соответствия полученных параметров техническому заданию на изделие", - сказано в пресс-релизе, распространённом в четверг.

Сообщается, что по результатам инженерных испытаний подтверждено соответствие двигателя характеристикам первого этапа доводки. Зафиксированы устойчивая работа компрессора, стабильный розжиг камеры сгорания, соответствие уровня вибраций установленным нормам.

"В ближайшее время будут продолжены испытания двигателя-демонстратора с доработанными элементами конструкции, а также выполнена проверка работы узлов в составе автономных установок. Кроме того, в этом году планируется изготовить опытные образцы для сертификационных испытаний", - сказал генеральный конструктор АО "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев, которого цитирует пресс-служба.

По информации пресс-службы, двигатель ВК-1600В разработки АО "ОДК-Климов" предназначен для установки на многоцелевые и специальные вертолёты взлётной массой 5-8 т. Первым объектом применения является перспективный многоцелевой вертолёт Ка-62.

"Конструкция двигателя позволяет выполнять дальнейшую разработку различных модификаций (в том числе для использования в БПЛА и в составе силовой установки лёгких пассажирских и транспортных региональных самолетов) и расширение линейки двигателей семейства ВК-1600", -отмечается в сообщении.

Мощность ВК-1600В на взлётном режиме составляет 1400 л.с., на режиме 2,5 минутной мощности при отказе одного двигателя - 1750 л.с. В двигатели ВК-1600В заложены высокие показатели надежности и экономичности, эксплуатация двигателей будет осуществляться по техническому состоянию.

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Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
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