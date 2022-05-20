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Интерфакс-АВН

Белоруссия купила у России "Искандеры" и С-400 - Лукашенко

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Военнослужащий во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Военнослужащий во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Минск. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Белоруссия купила у России нужное количество ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное", - заявил глава государства на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Высказывание президента приводит госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.

"С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету. Компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим уже ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие", - сказал Лукашенко.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.

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9М729
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