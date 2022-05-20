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Интерфакс-АВН

Турция скажет "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Стамбул. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Турция не поддержит идею приема Финляндии и Швеции в состав НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщило в четверг агентство "Анадолу", "президент Эрдоган заявил, что Турция скажет "нет" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО".

При этом оно напомнило, что высокопоставленные представители этих двух стран намерены посетить Анкару для прояснения ее позиции по этому вопросу.

Накануне турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Эрдоган и ранее заявлял, что отрицательно смотрит на идею вступления этих стран в Североатлантический альянс. Он обосновывает такую позицию тем, что представители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности, турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

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Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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