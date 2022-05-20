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Интерфакс-АВН

Польша готова строить постоянные базы для войск союзников по НАТО - премьер

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Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: ТАСС

Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - В Варшаве выражают готовность строить военные базы для размещения сил союзников по НАТО.

"Нужно установить постоянные базы союзников в странах восточного фланга НАТО. Польша готова строить такие базы, в которых на постоянной основе будут размещать войска союзников", - заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, выступая в четверг на конференции Strategic Ark в Варшаве.

Кроме того, он выразил поддержку возможному присоединению Швеции и Финляндии к НАТО, отметив, что такой шаг означал бы "значительное усиление безопасности в Европе". Более того, Моравецкий заявил о готовности Польши защищать Швецию и Финляндию в случае нападений на них до завершения оформления их членства в Североатлантическом альянсе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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