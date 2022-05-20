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Пентагон сформировал новую команду из сотрудников высокого уровня, ориентированную на оказание военной помощи Киеву. Таким образом, в США создали структуру для поставок оружия на Украину в обход бюрократических проволочек.

Об этом сообщает американский журнал Defense News, ссылаясь на соответствующие документы и источники.

Ранее подобную структуру Минобороны США использовало для ускорения военных поставок в Афганистан, Ирак и Сирию.

Высшее руководство Пентагона несколько недель назад без лишнего шума созвали группу, в которую вошли высокопоставленные офицеры и чиновники ведомства, чтобы действовать в обход громоздких бюрократических процедур. Ее назвали «Старшей интеграционной группой – Украина». В ее задачи входит переброска военной техники из собственных запасов Минобороны США для ВСУ, координация поставок с НАТО, поддержка стран-партнеров и решение гуманитарных вопросов.

Я немедленно создаю «Старшую интеграционную группу – Украина» (SIG-Ukraine), чтобы сосредоточиться на содействии предоставлению летальной и нелетальной поддержки. Это позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии

- заявила одна из сопредседателей группы, заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Источник изображения: topwar.ru

В американском издании Politico сообщили об отказе США поставлять Киеву высокоточные реактивные системы залпового огня М270. Источники утверждают, что власти Соединенных Штатов решили не поставлять это оружие, опасаясь, что украинские военные применят его для обстрелов приграничных российских территорий.