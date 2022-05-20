Войти
Военное обозрение

В США создали структуру для поставок оружия на Украину в обход бюрократических проволочек

591
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон сформировал новую команду из сотрудников высокого уровня, ориентированную на оказание военной помощи Киеву. Таким образом, в США создали структуру для поставок оружия на Украину в обход бюрократических проволочек.

Об этом сообщает американский журнал Defense News, ссылаясь на соответствующие документы и источники.

Ранее подобную структуру Минобороны США использовало для ускорения военных поставок в Афганистан, Ирак и Сирию.

Высшее руководство Пентагона несколько недель назад без лишнего шума созвали группу, в которую вошли высокопоставленные офицеры и чиновники ведомства, чтобы действовать в обход громоздких бюрократических процедур. Ее назвали «Старшей интеграционной группой – Украина». В ее задачи входит переброска военной техники из собственных запасов Минобороны США для ВСУ, координация поставок с НАТО, поддержка стран-партнеров и решение гуманитарных вопросов.

Я немедленно создаю «Старшую интеграционную группу – Украина» (SIG-Ukraine), чтобы сосредоточиться на содействии предоставлению летальной и нелетальной поддержки. Это позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии

- заявила одна из сопредседателей группы, заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Источник изображения: topwar.ru

В американском издании Politico сообщили об отказе США поставлять Киеву высокоточные реактивные системы залпового огня М270. Источники утверждают, что власти Соединенных Штатов решили не поставлять это оружие, опасаясь, что украинские военные применят его для обстрелов приграничных российских территорий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Сирия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
04.12.2019
США не слушаются кураторов
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
26.09.2018
Война в третьем мире
23.04.2018
ЧВК: наемники или проводники воли Кремля?
18.04.2017
Заложники международного права
21.01.2015
Россия, джихадисты или кибервойна – какая из этих угроз самая актуальная? ("The Guardian", Великобритания)
12.08.2013
Если завтра война
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 16:42
  • 26461
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.05 16:33
  • 54
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 20.05 15:50
  • 7
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 20.05 14:52
  • 5
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 20.05 14:52
  • 1
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
  • 20.05 14:18
  • 12
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 20.05 13:57
  • 11
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 20.05 13:56
  • 33
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 20.05 12:10
  • 3
В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52
  • 19.05 21:34
  • 8
Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации
  • 19.05 13:45
  • 2
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 19.05 13:25
  • 2
В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах
  • 19.05 13:16
  • 79
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.05 12:51
  • 2
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
  • 19.05 10:50
  • 4
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31