В США заявили о «прекращении существования» недавно запущенного в интересах Минобороны РФ спутника

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В конце апреля «Роскосмос» провел второй испытательный пуск перспективной ракеты легкого класса «Ангара-1.2». Позднее в госкорпорации сообщили, что носитель оправдал возложенные на него ожидания и успешно прошел испытания.

В то же время, в ходе тестового пуска ракета летала не «в холостую». Носитель в интересах Минобороны РФ вывел на НОО спутник «Космос-2555», который согласно недавним сообщениям Командования воздушно-космической обороны Северной Америки якобы прекратил свое существование. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованные американским ведомством данные.

В NORAD сообщили, что российский аппарат военного назначения сошел со своей орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы вчера, 18 мая. При этом никаких комментариев относительно данной информации от Минобороны РФ или «Роскосмоса» пока нет.

Касательно самого спутника «Космос-2555», о его назначении ничего не известно. После испытательного пуска легкой ракеты в конце апреля, представители нашего военного ведомства заявили, что спутник вышел на целевую орбиту и взят на управление.

В свою очередь, эксперты одного из американских научных порталов предположили, что аппарат относится к той же нише, что и ранее запущенные МКА-Н 1 и 2 – миниатюрные спутники дистанционного зондирования, созданные по технологии CubeSat.