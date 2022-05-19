Беларусь – активный участник ОДКБ

В понедельник 16 мая в Москве состоялась встреча лидеров стран Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в честь 30-летия организации.

Свою историю ОДКБ отсчитывает с 15 мая 1992 года – момента подписания в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана Договора о коллективной безопасности. Беларусь присоединились к нему в 1993 году, а вместе с ней – Азербайджан и Грузия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года.

Напомним, что Договор о коллективной безопасности заключался сроком на пять лет с возможностью последующего продления. В 1999 году Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности, на основании которого образовался новый состав стран-участниц и был установлен автоматический порядок продления действия Договора на пятилетние периоды. В 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из состава участников Договора.

Следует отметить, что с момента подписания и до 2002 года Договор фактически являлся региональным соглашением, направленным на поддержание тесного сотрудничества и взаимопонимания в военно-политической сфере между участниками. 14 мая 2002 года в Москве Советом коллективной безопасности было принято решение о преобразовании Договора о коллективной безопасности в полноценную международную организацию – ОДКБ.

7 октября 2002 на саммите СНГ в Кишиневе президентами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана был утвержден Устав ОДКБ. В декабре 2003 года Устав ОДКБ был зарегистрирован в Секретариате ООН, а в 2004 году организации был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

В соответствии со статьей 3 Устава ОДКБ целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Ключевая статья 4 Договора гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

Основу военного потенциала ОДКБ составляют Коллективные силы оперативного реагирования, региональные группировки войск, Коллективные авиационные и Миротворческие силы, объединенные военные системы и объекты военной инфраструктуры. Указанные силы и средства коллективной безопасности составляют Войска (Коллективные силы) ОДКБ. Подготовка Коллективных сил к выполнению поставленных задач осуществляется в соответствии с ежегодными планами совместных мероприятий.

Республика Беларусь с первых дней своего членства в Организации активно участвует в ее деятельности и предпринимает различные инициативы и меры по укреплению ОДКБ и повышению ее роли на международной арене. Показателен тот факт, что в Концепции национальной безопасности (КНБ) Республики Беларусь в качестве национального интереса в военной сфере отмечается «повышение эффективности ОДКБ», в то время как «ослабление интеграционных структур и организаций», а также «снижение потенциала и возможностей военно-политических союзов» с участием Беларуси считается источником угроз национальной безопасности как политического, так и военного характера.

В свою очередь Военная Доктрина (ВД) Беларуси подтверждает положения КНБ и определяет сотрудничество с государствами-членами ОДКБ в качестве приоритетного направления. Оно включает сотрудничество по вопросам развития и применения сил коллективной безопасности, создания объединенных военных систем, развития миротворческого потенциала ОДКБ и укрепления статуса ОДКБ на международной арене.

В данном контексте следует отметить, что Вооруженные Силы Беларуси участвуют в Коллективных силах оперативного реагирования (КСОР), Коллективных авиационных силах (КАС) и Коллективных миротворческих силах (КМС) ОДКБ. Кроме того, белорусская армия активно задействована в региональной группировке войск Беларуси и России, которая была создана на двусторонней основе, но действует и в рамках ОДКБ.

В рамках совершенствования Коллективных сил Организации Беларусь не только принимает активное участие в учениях ОДКБ, но и обеспечивает их проведение на своей территории. Например, в 2019 году на полигонах «Обуз-Лесновский», «Домановский», «Чепелево» и «Осиповичский» прошло специальное учение «Поиск-2019» с силами и средствами разведки государств-членов ОДКБ. Целью учения была отработка ведения разведки в интересах локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе. В нем было задействовано 2000 военнослужащих и 250 единиц техники.

В 2020 году на полигоне «Лосвидо» в Витебской области в целях подготовки миротворческих сил проведено командно-штабное учение «Нерушимое братство – 2020». В ходе учения были отработаны вопросы организации, подготовки и проведения миротворческой операции в одном из регионов коллективной безопасности. Как отметил тогда начальник белорусского Генштаба генерал-майор Александр Вольфович, учение стало мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая сложилась в мире и, в частности, на территории постсоветских стран.

В том же году, но уже на 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области белорусские военные приняли участие в специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ «Эшелон-2020». В рамках учения отрабатывались действия в ходе совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Было задействовано около 1000 военнослужащих и 250 единиц техники. На торжественной церемонии закрытия учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что в ходе учения апробировались новые подходы к совершенствованию совместной системы материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ, и это направление является одним из приоритетных в рамках развития военной составляющей Организации.

Перечислить все мероприятия достаточно сложно, но уже очевидно, что к своему участию в организации Беларусь относится очень серьезно и заинтересованно.

Помимо целенаправленной деятельности по развитию и совершенствованию Коллективных сил, Республикой Беларусь был выдвинут и реализован ряд инициатив в интересах общего повышения потенциала ОДКБ. Особенно эффективно это направление реализовывалось в 2011 году – в период белорусского председательства в Организации. В 2017 году в практическую плоскость деятельности ОДКБ был положен ряд приоритетов очередного белорусского председательства, касающихся усиления влияния Организации на международной арене, повышения эффективности системы оперативного реагирования на возникающие кризисные ситуации и оперативной готовности Коллективных сил ОДКБ, расширения формата противодействия международному терроризму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией в регионах коллективной безопасности ОДКБ.

Помимо этого, белорусской стороной неоднократно выдвигался на рассмотрение участниками Организации вопрос о возможности применения военного потенциала ОДКБ для ликвидации (локализации) «гибридных угроз», инспирированных извне, но замаскированных под внутриполитический кризис (внутренний вооруженный конфликт). В этой связи можно сказать, что своевременная актуализация Республикой Беларусь данной тематики способствовала эффективному проведению миротворческой операции в январе 2022 года в Республике Казахстан.

Выступая в феврале 2022 года на конференции, прошедшей на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай», Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась (назначен на пост с должности Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь) отметил, что операция ОДКБ продемонстрировала единство и готовность сообща защищать коллективные интересы.

Кстати о единстве, вернее о его недостатке, говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник 16 мая в Москве на встрече лидеров стран ОДКБ. «В условиях полного игнорирования норм и принципов международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников. <…> Вы помните казахстанские события. Своевременность и оперативность этого шага наглядно продемонстрировали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность, потенциал Организации по обеспечению безопасности ее государств-членов. Никто на Западе даже не посмел подумать ввязаться в ту ситуацию. Потому что вместе мы – сила», – отметил Глава государства.

Выступая перед участниками встречи, Александр Лукашенко задал вопрос, можно ли сегодня утверждать, что члены ОДКБ все так же связаны узами солидарности и поддержки: «Как показывают последние события, с нашей точки зрения (может, я ошибаюсь), похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других государств – членов этой организации. На фоне жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций».

Президент Беларуси признал, что на союзников по ОДКБ оказывается жесткое и беспринципное давление. «Но ведь именно для таких ситуаций и существует коллективная взаимная поддержка», – заметил он. «Без скорейшего сплочения наших стран, укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Очевидно, что откровенность заявлений и точность формулировок в речи Александра Лукашенко обусловлена, прежде всего, тем, что Беларусь, как и Россия, наиболее отчётливо из всех членов Организации представляют весь спектр угроз не только своей безопасности, но и для ОДКБ в целом.

«Сегодняшняя встреча проходит в непростое время, как только что Владимир Владимирович сказал. Время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей Организации. От бряцания натовским оружием у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Беларуси, полномасштабной гибридной войны», – охарактеризовал обстановку белорусский лидер. Он обратил внимание, что НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети еще недавно нейтральные государства – Финляндию и Швецию. Действует по принципу «кто не с нами, тот против нас». Лицемерно продолжает декларировать свою оборонительную направленность.

В 2023 году Республика Беларусь в очередной раз будет председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности. В связи с этим, государственными органами Беларуси уже осуществляется подготовка приоритетных направлений деятельности, которые обеспечат прочное укрепление статуса Организации в международной системе сдержек и противовесов.

Владимир Вуячич